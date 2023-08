Esse grupo convocado irá se apresentar no dia 22 de agosto e permanecerá com a Seleção até o dia 4 de setembro. Após a conquista do Sul-Americano Sub-17, esta é a segunda fase de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, na Indonésia. O Palmeiras foi o clube com mais atletas convocados para o ciclo de treinamentos.