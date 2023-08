A cerimônia aconteceu após o treino desta manhã, na reapresentação do Verdão após a classificação para as quartas de final da Libertadores, na Academia de Futebol. Tendo alcançado 200 partidas no duelo diante do Internacional, Abel soma, até o momento, 205 jogos, com 120 vitórias, 46 empates e 39 derrotas – é o sexto treinador com mais jogos, atrás de Rubens Minelli, com 253.