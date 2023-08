Nos 5 primeiros anos da inauguração - 20% fica com o Palmeiras

Dos 5 até os 10 anos da inauguração (atualmente) - 25% fica com o Palmeiras

Dos 10 até os 15 anos da inauguração - 30% fica com o Palmeiras

Dos 15 até os 20 anos da inauguração - 35% fica com o Palmeiras

Dos 20 até os 25 anos da inauguração - 40% fica com o Palmeiras

Dos 25 até os 30 anos da inauguração - 45% fica com o Palmeiras