Rony tem 200 jogos pelo Palmeiras, sendo 168 como titular, com 58 gols e 22 assistências. É o jogador com mais finais disputadas na história do Alviverde, com 12, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga. Neste século, é o quarto maior artilheiro do clube, atrás de Willian Bigode, com 66 bolas na rede.