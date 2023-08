Consolidado e multicampeão no sub-17 do Palmeiras, Fellipe Jack agora está começando a receber oportunidades no sub-20. No primeiro jogo da semifinal do Brasileirão sub-20, ele ficou no banco de reservas, mas não entrou. Nesta semana, porém, ele voltou ao sub-17 para disputar o Brasileirão da categoria. Para ele, que tem contrato até 2025, tudo irá acontecer dentro de seu tempo.