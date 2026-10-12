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Após goleada no Derby, Lucas Evangelista revela ordem de Abel no Palmeiras

Volante destacou a importância da vitória sobre o Corinthians, explicou o sucesso das jogadas ensaiadas e contou como o elenco já se prepara para a Libertadores

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/10/2026 18:42
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Lucas Evangelista, volante do Palmeiras
Lucas Evangelista em ação pelo Palmeiras (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3027173

A goleada sobre o Corinthians trouxe ainda mais confiança ao elenco do Palmeiras, que está com as atenções voltadas para a Libertadores. Após o Derby, Abel Ferreira estabeleceu um limite de 24 horas para comemorar a vitória, conforme revelou o volante Lucas Evangelista. O Verdão agora concentra os esforços na preparação para o próximo compromisso, nesta quarta-feira (14), contra o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do torneio continental.

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Um dos destaques do Palmeiras desde o retorno da Data Fifa, Lucas Evangelista celebrou não apenas o resultado diante do rival, mas também o desempenho da equipe. O volante ressaltou a importância do apoio da torcida no estádio e destacou o trabalho coletivo por trás da sequência positiva de vitórias.

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— A vitória de ontem foi muito importante. A gente sabe da atmosfera que se cria quando se trata de Derby. O nosso estádio estava espetacular, com a torcida do nosso lado, nos apoiando do começo até o final. Derby é Derby, o importante é vencer jogando bem ou mal, e da maneira que foi, jogando muito bem, é muito melhor — afirmou.

O camisa 30 também atribuiu a sequência de resultados ao trabalho realizado diariamente pelo elenco e pelos profissionais que acompanham o grupo. Segundo ele, o momento positivo é consequência do esforço conjunto dos atletas, da comissão técnica e dos demais integrantes do departamento de futebol.

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— Na vitória sobre o Bahia já tinha acontecido e ontem de novo: mais um gol de jogada ensaiada. Eu sempre falo para o Andreas que o mais difícil é ter um batedor como ele. A gente fica feliz quando a jogada ensaiada dá certo porque a gente trabalha bastante no dia a dia — disse.

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Apesar da comemoração pela goleada no clássico, o elenco já voltou o foco para a Libertadores. Lucas Evangelista contou que Abel Ferreira estabeleceu um período curto para celebrar a vitória e que parte dos jogadores já iniciou a preparação para o próximo compromisso.

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— No vestiário mesmo, o Abel já disse que eram 24 horas para comemorar. Agora é descansar e já virar a chavinha. Para quem jogou mais, o trabalho hoje é regenerativo, mas o restante já foi pro campo e iniciou a preparação para o próximo jogo. Mentalmente, nós todos já viramos a chave para chegarmos com muita força à quinta-feira — finalizou.

Lucas Evangelista
(Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
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