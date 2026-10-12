Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Da arquibancada ao profissional: Cria ganha protagonismo no Palmeiras

Arthur passa de última opção a reserva de Piquerez após sondagens e ganha valorização salarial

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/10/2026 14:58
Favorite o Lance! no Google
Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño
Arthur em partida do Palmeiras (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Arthur é mais um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras a ganhar espaço e protagonismo no elenco principal. No clube desde o sub-11, passou por todas as etapas de formação e acompanhava as partidas das arquibancadas, onde alimentava o sonho de seguir carreira como atleta ao observar ídolos como Zé Roberto.

+ Convocados e lesionados: Palmeiras terá 5 desfalques no retorno do Brasileirão

Promovido ao elenco comandado por Abel Ferreira em 2025, Arthur teve a primeira oportunidade em campo apenas na atual temporada, na vitória sobre o Mirassol, no início de janeiro, pelo Campeonato Paulista. Desde então, soma 31 partidas, ainda sem gols ou assistências.

continua após a publicidade

- É uma felicidade imensa poder realizar o meu sonho no clube onde cresci. Quando eu cheguei em 2017, vinha às vezes assistir ao Palmeiras jogar, ficava em cima, na arquibancada superior, e via direto o Zé Roberto jogar, os jogadores dessa época, e me imaginava ali. É gratificante demais viver esse momento que sonhei minha vida inteira - detalhou.

O desempenho em campo transformou Arthur no reserva imediato de Piquerez, uma das referências do atual elenco, antes mesmo da lesão de Jefté. Contratado junto ao Rangers para ser a alternativa ao uruguaio, o lateral não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo da comissão técnica, viu a Cria ganhar espaço e passou a conviver com problemas físicos.

continua após a publicidade

A afirmação de Arthur no elenco principal demonstra o bom processo de transição promovido pelo Palmeiras nas últimas temporadas. Desde 2020, 52 jogadores formados pelo clube entraram em campo pela equipe principal. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2025, inclusive, foram 345 partidas consecutivas com ao menos uma Cria da Academia em campo.

Arthur destacou o legado deixado por jogadores formados nas categorias de base que o antecederam, como os atacantes Estêvão e Endrick, as duas maiores vendas da história do Palmeiras. O lateral também ressaltou a responsabilidade de ajudar a abrir caminho para novos talentos no elenco principal.

continua após a publicidade

- É bom poder dar continuidade nesse processo. Joguei com a maioria dos jogadores que subiram nos últimos anos: Giovani, Endrick, Estêvão, Luís Guilherme… Então, agora posso abrir portas para os que vão chegar depois de mim - apontou.

Arthur renova contrato com o Palmeiras
Arthur renova contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Arthur renovou recentemente seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2030. A extensão prevê valorização salarial e ocorre após o lateral receber sondagens durante a janela de transferências. A Fiorentina, da Itália, chegou a apresentar uma proposta de 13 milhões de euros pelo jogador, recusada pela diretoria alviverde.

continua após a publicidade

A decisão de manter Arthur no elenco considera a evolução apresentada pelo atleta e o planejamento esportivo para a sequência da temporada. O Palmeiras segue na disputa por três competições em 2026.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Giay comemorando gol em Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Argentinos reagem à atuação de Giay em goleada do Palmeiras: 'Tem que ir'

Há 2 minutos
Treino do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras se reapresenta de olho na Libertadores; Sosa tem trauma na coxa

Há 1 hora
Alviverde é vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Palmeiras provoca Corinthians e agita redes sociais

Há 1 hora
Flaco López recebe a marcação de Varela na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo e Palmeiras somam 99,8% de chances de título

Há 4 horas
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras perde dois titulares para sequência no Brasileirão

Há 7 horas
Arias em ação durante Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Atuação de Arias em goleada do Palmeiras repercute no exterior: 'Não via'

Há 7 horas
Mais LANCE!
Giay comemorando gol em Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Argentinos reagem à atuação de Giay em goleada do Palmeiras: 'Tem que ir'

GIay - Palmeiras

Palmeiras expõe abismo em relação aos rivais e reforça ambição por títulos

Paulinho está relacionado pelo Palmeiras para o Dérbi contra o Corinthians

Abel comenta condição física de Paulinho e avalia decisão sobre pênalti

Craque Neto em programa donos da bola

Neto aponta culpados por goleada do Palmeiras: 'Nunca mais'

Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Matheus Bidu vira alvo em Palmeiras x Corinthians: 'Vergonha'

Abel FErreira

Abel detalha diferenças entre Palmeiras e Corinthians: 'Respeitamos nossos profissionais'

GIay - Palmeiras

Giay comemora atropelo do Palmeiras sobre o Corinthians: 'Agora é Libertadores'

Palmeiras goleia Corinthians com facilidade (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Palmeiras goleia com gritos de 'olé' e amplia crise no Corinthians

Giay comemorando gol em Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Veja os gols da goleada do Palmeiras no Corinthians no Brasileiro

Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia

Palmeiras x Corinthians: Abel confirma escalação para o clássico

Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras

Estêvão em jogo do Chelsea

Estêvão vira assunto na Europa após jogo do Chelsea: 'Precisamos conversar'

Flaco e Carrillo durante o clássico

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians