Palmeiras expõe abismo em relação aos rivais e reforça ambição por títulos

O Palmeiras atropelou o Corinthians no Nubank Parque. Foram quatro gols, que poderiam facilmente ter sido mais caso a pontaria estivesse (ainda) mais afiada e Hugo Souza não tivesse em noite inspirada. Agora, são 11 partidas de invencibilidade contra rivais estaduais na temporada, marca que evidencia a superioridade alviverde no estado.

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A vitória do Palmeiras nunca esteve em xeque no último domingo (11). A dúvida, tanto para quem estava no estádio quanto para quem acompanhava o clássico de longe, era o tamanho do golpe. A vantagem alviverde se transformou em goleada logo nos primeiros minutos da segunda etapa, e o restante da partida foi de festa — ao menos para o lado palmeirense.

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Logo nos primeiros minutos, o Palmeiras transformou o embalo da torcida em combustível para abrir o placar com Barboza. O tempo passou, as chances se acumularam, mas a vantagem alviverde permaneceu mínima. Até Giay entrar em cena.

O lateral, que precisou de quase 100 partidas para marcar seu primeiro gol pelo clube, balançou as redes duas vezes justamente contra o maior rival. Foi a coroação de uma temporada de evolução do argentino, que atualmente é titular de sua seleção.

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Matheus Bidu, síntese da atuação corintiana, marcou contra de forma bizarra para fechar a contagem. Sozinho dentro da área, o lateral tinha diversas opções para afastar o cruzamento, além da cobertura de Raniele, mas acabou mandando a bola para a própria rede.

Diz o ditado que a sorte acompanha os competentes. O Palmeiras, de fato, não precisou dela para construir a goleada sobre o Corinthians. O resultado, porém, reforça a força da equipe diante do maior rival e evidencia a ambição alviverde para o restante da temporada: conquistar todos os títulos que ainda estão em disputa.

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— Há muito tempo não sentia a pele a borbulhar. Isto vem da torcida. Traga a vibração, precisamos muito — afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Abel Ferreira em coletiva de imprensa do Palmeiras após goleada sobre o Corinthians (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras tem 12 compromissos confirmados até o fim da temporada, número que pode chegar a 14 em caso de classificação às finais da Libertadores e da Copa do Brasil. As lesões, que em outros momentos atrapalharam o trabalho da comissão técnica, sobretudo no retorno após a Copa do Mundo de Clubes, deixaram de ser um problema recorrente justamente na reta decisiva do ano.

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— A equipe lutou por três títulos até o fim do ano passado. Talvez a vossa avaliação não seja positiva, mas vamos ganhar e perder. Além dos resultados positivos, o processo é refazer a equipe de 2020 para hoje. Você vê um jogador da nossa equipe. A reformulação que fizemos sem passar por crises. A nossa maior crise foi ano passado, com três segundos lugares — apontou Abel.

O Palmeiras apresentou sua melhor atuação na temporada às vésperas da maratona final. Agora, busca colocar em prática as lições aprendidas em 2025 para mudar o desfecho deste ano. Restam três títulos em disputa.