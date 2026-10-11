Abel detalha diferenças entre Palmeiras e Corinthians: 'Respeitamos nossos profissionais'

Abel Ferreira voltou a comandar o Palmeiras à beira do gramado na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Após cumprir três jogos de suspensão, o treinador afirmou novamente que não faz preparação especial para o Derby, já que, segundo ele, o trabalho à frente do Alviverde exige excelência em todas as partidas.

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O treinador também pediu que a torcida mantenha o clima de festa após a vitória sobre o rival nos próximos compromissos da temporada. Antes de voltar ao Nubank Parque para o duelo que vale vaga na final da Libertadores, o Palmeiras terá duas partidas como visitante, incluindo o confronto de ida contra o Fluminense, pela semifinal do torneio continental.

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- Eu não me mobilizo, a mim ou aos meus jogadores, só porque vamos jogar contra o Corinthians. Com o Palmeiras, todo jogo tem que ir ao limite. O desafio que faço, a brincar com nossos torcedores, vamos fazer de cada jogo uma final. E nosso torcedor fazer todo jogo em casa como contra o Corinthians - detalhou.

Ao comentar as diferenças entre os rivais, Abel Ferreira preferiu destacar os aspectos extracampo. O treinador elogiou a gestão financeira da diretoria palmeirense e ressaltou que o clube mantém seus compromissos em dia, tanto com o elenco e os demais profissionais quanto com os fornecedores.

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Abel Ferreira também relembrou a decisão do Palmeiras de não contratar um substituto para Allan, negociado com o Manchester City em uma operação que pode chegar a 40 milhões de euros. Internamente, a diretoria optou por utilizar os recursos da venda para equilibrar o déficit registrado no primeiro semestre, em parte provocado pelos investimentos em apostas esportivas, em detrimento da busca por lucro.

- Vendemos agora um jogador por 40 milhões de euros e não compramos ninguém. Não posso dizer que a equipe ficou com mais opções depois de vender o Allan. Mas vocês ouviram nosso diretor e nossa presidente há um ou dois anos, respeitamos os profissionais do Palmeiras, nossos patrocinadores e fornecedores - afirmou.

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Por fim, Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para elogiar a presidente Leila Pereira, a quem atribuiu papel fundamental no equilíbrio financeiro e administrativo do Palmeiras.

- Se calhar, mais do que o treinador, jogadores, tem que olhar quem lidera. É a diferença. Se nossa presidente não fosse muito forte e corajosa, o treinador já tinha sido despedido - completou.

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Abel Ferreira durante coletiva do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, sem o suspenso Abel Ferreira. No fim de semana, a equipe visita o Athletico pelo Campeonato Brasileiro, antes de decidir a vaga na final do torneio continental diante do time carioca, em São Paulo.