Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel detalha diferenças entre Palmeiras e Corinthians: 'Respeitamos nossos profissionais'

Treinador voltou a comandar a equipe no Brasileirão após três jogos de suspensão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/10/2026 21:17
Favorite o Lance! no Google
Abel FErreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel Ferreira voltou a comandar o Palmeiras à beira do gramado na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Após cumprir três jogos de suspensão, o treinador afirmou novamente que não faz preparação especial para o Derby, já que, segundo ele, o trabalho à frente do Alviverde exige excelência em todas as partidas.

+ Palmeiras goleia com gritos de 'olé' e amplia crise no Corinthians

O treinador também pediu que a torcida mantenha o clima de festa após a vitória sobre o rival nos próximos compromissos da temporada. Antes de voltar ao Nubank Parque para o duelo que vale vaga na final da Libertadores, o Palmeiras terá duas partidas como visitante, incluindo o confronto de ida contra o Fluminense, pela semifinal do torneio continental.

continua após a publicidade

- Eu não me mobilizo, a mim ou aos meus jogadores, só porque vamos jogar contra o Corinthians. Com o Palmeiras, todo jogo tem que ir ao limite. O desafio que faço, a brincar com nossos torcedores, vamos fazer de cada jogo uma final. E nosso torcedor fazer todo jogo em casa como contra o Corinthians - detalhou.

Ao comentar as diferenças entre os rivais, Abel Ferreira preferiu destacar os aspectos extracampo. O treinador elogiou a gestão financeira da diretoria palmeirense e ressaltou que o clube mantém seus compromissos em dia, tanto com o elenco e os demais profissionais quanto com os fornecedores.

continua após a publicidade

Abel Ferreira também relembrou a decisão do Palmeiras de não contratar um substituto para Allan, negociado com o Manchester City em uma operação que pode chegar a 40 milhões de euros. Internamente, a diretoria optou por utilizar os recursos da venda para equilibrar o déficit registrado no primeiro semestre, em parte provocado pelos investimentos em apostas esportivas, em detrimento da busca por lucro.

- Vendemos agora um jogador por 40 milhões de euros e não compramos ninguém. Não posso dizer que a equipe ficou com mais opções depois de vender o Allan. Mas vocês ouviram nosso diretor e nossa presidente há um ou dois anos, respeitamos os profissionais do Palmeiras, nossos patrocinadores e fornecedores - afirmou.

continua após a publicidade

Por fim, Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para elogiar a presidente Leila Pereira, a quem atribuiu papel fundamental no equilíbrio financeiro e administrativo do Palmeiras.

- Se calhar, mais do que o treinador, jogadores, tem que olhar quem lidera. É a diferença. Se nossa presidente não fosse muito forte e corajosa, o treinador já tinha sido despedido - completou.

continua após a publicidade
Abel Ferreira
Abel Ferreira durante coletiva do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14), quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, sem o suspenso Abel Ferreira. No fim de semana, a equipe visita o Athletico pelo Campeonato Brasileiro, antes de decidir a vaga na final do torneio continental diante do time carioca, em São Paulo.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Paulinho está relacionado pelo Palmeiras para o Dérbi contra o Corinthians

Palmeiras

Abel comenta condição física de Paulinho e avalia decisão sobre pênalti

Há 1 minuto
Craque Neto em programa donos da bola

Fora de Campo

Neto aponta culpados por goleada do Palmeiras: 'Nunca mais'

Há 23 minutos
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Matheus Bidu vira alvo em Palmeiras x Corinthians: 'Vergonha'

Há 27 minutos
GIay - Palmeiras

Palmeiras

Giay comemora atropelo do Palmeiras sobre o Corinthians: 'Agora é Libertadores'

Há 2 horas
Palmeiras goleia Corinthians com facilidade (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Futebol Nacional

Palmeiras goleia com gritos de 'olé' e amplia crise no Corinthians

Há 2 horas
Giay comemorando gol em Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja os gols da goleada do Palmeiras no Corinthians no Brasileiro

Há 4 horas
Mais LANCE!
Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol contra o Bahia

Palmeiras x Corinthians: Abel confirma escalação para o clássico

Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras

Estêvão em jogo do Chelsea

Estêvão vira assunto na Europa após jogo do Chelsea: 'Precisamos conversar'

Flaco e Carrillo durante o clássico

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

Rodrigo Garro e Gustavo Gomez

Dérbi opõe sonho da tríplice coroa à luta por redenção

Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque

Flamengo alfineta Palmeiras em publicação: 'Dominando'

Zayn Malik com a camisa do Flamengo, no Nubank Parque

Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe

Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo

Conmebol define arbitragem de Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Torcida do Flumiense no Maracanã

Fluminense esgota ingressos para semifinal contra o Palmeiras no Maracanã

Palmeiras x Corinthians

Palmeiras e Corinthians disputam Dérbi em lados opostos

Gómez - Palmeiras

Escalação: Gómez e Paulinho treinam, e Palmeiras terá mudanças contra o Corinthians

O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras tem retorno de Abel em busca de temporada perfeita contra rivais

Abel Ferreira e Vítor Pereira durante clássico entre Palmeiras e Corinthians

Abel Ferreira viu 15 técnicos passarem pelo Corinthians; veja lista