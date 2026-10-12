Argentinos reagem à atuação de Giay em goleada do Palmeiras: 'Tem que ir'

Principal destaque da goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Corinthians, Giay marcou duas vezes no clássico, com um gol em cada etapa. O lateral chamou atenção dos argentinos, tendo a atuação sendo repercutida entre os torcedores nas redes sociais.

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Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 63 pontos, mas segue a um ponto do líder Flamengo. Os cariocas também venceram neste domingo (11), ao baterem o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. As equipes ainda voltarão a se enfrentar nesta edição do Campeonato Brasileiro, desta vez no Nubank Parque.

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Veja a repercussão:

Tradução: O cara está se forjando no país dos melhores laterais da história

Tradução: O argentino Agustín Giay teve uma tarde dos sonhos no Brasil ao marcar dois gols na goleada do Palmeiras por 4-1 sobre o Corinthians, no clássico paulista.

O lateral direito da Scaloneta fez seu primeiro gol no final do primeiro tempo, quando aproveitou um passe de Jhon Arias para ampliar a vantagem do Verdão.

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Já no segundo tempo, apenas cinco minutos após o gol contra de Matheus Bidu, voltou a aparecer no ataque e selou seu doblete para encaminhar definitivamente a vitória de seu time.

Tradução: San Lorenzo ainda tem os 25%?

A venda do menino Giay tem que nos salvar dessa crise.

Tradução: DOBLETE E FIGURA: AGUSTÍN GIAY BRILHOU NA GOLEADA DO PALMEIRAS

O lateral argentino foi uma das grandes figuras do Verdão no clássico paulista contra o Corinthians. Agustín Giay marcou dois gols na vitória por 4-1 e recebeu uma nota de 8,7 no SofaScore, a mais alta da partida.

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EFICIENTE DIANTE DO GOL: marcou dois gols com apenas dois chutes, ambos no alvo. Além disso, registrou um xG de 0,59 e um xGOT de 1,71.

CONTRIBUIU EM TODAS AS FACETAS: completou 27 de seus 31 passes (87 %), deu dois passes-chave e somou 53 toques na bola.

TAMBÉM SE DESTACOU NA DEFESA: acumulou seis contribuições defensivas, cinco recuperações, três desarmes e uma interceptação. Além disso, venceu cinco dos sete duelos terrestres que disputou.

Uma atuação excepcional do argentino, decisivo no ataque e comprometido na defesa, em uma vitória convincente do Palmeiras contra seu rival clássico.

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Tradução: Outro dia na seleção o cara tava em tudo quanto é canto, corria, metia gol. Abro o X no intervalo e os moleques comentando que era um defunto, mamadeira, vêm futebol de olhos fechados. Nem é um craque, mas é mais que o Molina.

Tradução: Um lateral direito chegando à área, me empolguei.

Tradução: o novo reforço do Sevilla (que sempre contrata laterais argentinos), o Flaco López têm que ir à Europa para ver em que nível estão.

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

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2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

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No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.