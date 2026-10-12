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Palmeiras provoca Corinthians e agita redes sociais

Gol do Timão saiu nos minutos finais do confronto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/10/2026 13:28
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Alviverde é vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
Alviverde é vice-líder do Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 neste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o rival Alviverde "agradeceu" de forma irônica ao defensor do Corinthians, Matheus Bidu, autor de um gol contra no Derby.

O vice-líder do Brasileirão movimentou diversos internautas nas redes sociais, causando grande repercussão e respostas à publicação, referindo-se ao rival.

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Publicação do Palmeiras ao Corinthians após Derby

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians?

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras dominou as ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou no ângulo direito.

O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão disputa o título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

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2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

Após o quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, entretanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

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No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.

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Corinthians sofreu uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
Corinthians sofreu uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
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