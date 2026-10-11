Neto aponta culpados por goleada do Palmeiras: 'Nunca mais'

O Craque Neto não poupou críticas ao Corinthians após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da partida na Rádio Craque Neto, o ex-jogador demonstrou indignação com a atuação da equipe alvinegra e direcionou cobranças aos jogadores, à comissão técnica e à diretoria do clube.

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A revolta de Neto aumentou conforme o Palmeiras ampliava a vantagem no placar. O comentarista criticou o desempenho dos jogadores do Corinthians, cobrou a diretoria e questionou a postura de Memphis Depay durante o clássico.

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— Vocês não merecem vestir a camiseta do Corinthians, numa vergonha dessa, contra o Palmeiras. Numa vergonha dessa, jogadores andando — disparou.

O comentarista também criticou Memphis Depay e questionou a contratação do atacante, além de reprovar a postura de parte da torcida e de influenciadores que apoiam o jogador.

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O ex-jogador ainda fez cobranças ao presidente Osmar Stabile e ao dirigente Marcelo Paz, responsabilizando os nomes pela situação vivida pelo clube. Em meio às críticas, Neto afirmou que faria mudanças profundas caso assumisse a presidência corintiana.

— Acho que a única solução sou eu mesmo de presidente, porque a primeira coisa que eu faria é mandar eles todos embora, todos, sem exceção — afirmou.

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Apesar da goleada, Neto destacou a atuação do goleiro Hugo Souza, que fez defesas importantes durante o confronto e evitou um placar ainda mais elástico. Para o comentarista, o arqueiro foi o único jogador do Corinthians que mereceu elogios pela apresentação.

— Se tem uma pessoa, que é um jogador, que merece elogio no jogo de hoje, só um: Hugo Souza — declarou.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

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O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

Agustin Giay em Partida entre Palmeiras e Corinthians, valida pela 30ª Rodada do Brasileirao Serie A (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

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A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.