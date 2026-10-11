Matheus Bidu vira alvo em Palmeiras x Corinthians: 'Vergonha'
Lateral marcou gol contra na goleada sofrida no Derby
O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 na noite deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após o final da partida, a torcida corintiana ficou na bronca com Matheus Bidu, autor de um gol contra no Derby.
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Nas redes sociais, os internautas classificaram a atuação do lateral como vergonhosa e deu desesperança para a reta final do Brasileirão. Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos e vem de oito derrotas seguidas.
Veja os comentários:
Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians?
1°T - Domínio alviverde e brilho gringo
Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.
O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.
2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático
Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.
A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.
No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.
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