Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Matheus Bidu vira alvo em Palmeiras x Corinthians: 'Vergonha'

Lateral marcou gol contra na goleada sofrida no Derby

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 21:24
Favorite o Lance! no Google
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1 na noite deste domingo (11), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após o final da partida, a torcida corintiana ficou na bronca com Matheus Bidu, autor de um gol contra no Derby.

➡️ Dérbi opõe sonho da tríplice coroa à luta por redenção

Nas redes sociais, os internautas classificaram a atuação do lateral como vergonhosa e deu desesperança para a reta final do Brasileirão. Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos e vem de oito derrotas seguidas.

continua após a publicidade

Veja os comentários:

Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Corinthians?

1°T - Domínio alviverde e brilho gringo

Embalado pela torcida, que organizou uma bela festa na entrada das equipes em campo, o Palmeiras tomou conta das ações e precisou de apenas 16 minutos para vencer Hugo Souza, que já havia feito duas defesas importantes, e abrir o placar. Barboza subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou no ângulo direito.

O Palmeiras manteve o ímpeto até os minutos finais e foi recompensado com o gol do lateral-direito Giay, já nos acréscimos. O placar de 2 a 0 não traduziu a superioridade alviverde em campo, mas evidenciou a diferença entre as equipes na tabela: enquanto o Verdão briga pelo título, o Corinthians luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

2°T Goleada, gritos de olé e Corinthians apático

Em apenas seis minutos, o Palmeiras transformou a vantagem em goleada. Primeiro, Giay marcou pela segunda vez no Derby. Na sequência, Matheus Bidu mandou a bola para a própria rede de forma bizarra, sem sofrer qualquer pressão dos jogadores alviverdes no lance.

A partir do quarto gol, o Nubank Parque virou palco de festa, com gritos de "olé" ecoando até o apito final. Ainda houve tempo para Paulinho voltar aos gramados e cobrar um pênalti. O camisa 10, no entanto, parou em Hugo Souza, um dos poucos destaques do Corinthians na partida.

continua após a publicidade

No último lance da partida, Gustavo Henrique subiu livre de marcação e cabeceou para marcar o gol de honra do Corinthians.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carrascal comemorando gol em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Flamengo provoca o Fluminense após vitória no clássico; veja

Há 34 minutos
Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após derrota

Há 1 hora
Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Corinthians aponta culpado por goleada: 'Parabéns'

Há 1 hora
Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Há 2 horas
Cuca em Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota de virada

Há 2 horas
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Pedro em ação com a camisa do Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'

Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Atlético-MG x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Vini Jr e Virginia terminam namoro após reconciliação

Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo

Zayn Malik com camisa do Flamengo no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do Palmeiras

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 07, Vinicius Junior (C), é contido por companheiros de equipe enquanto discute com o árbitro Isidro Escuderos após receber um cartão vermelho durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Villarreal CF, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Jornal detona atitude de Vini Jr após expulsão: 'Sem dúvidas'

Estêvão em jogo do Chelsea

Estêvão vira assunto na Europa após jogo do Chelsea: 'Precisamos conversar'

Mercado jogador do Internacional disputa lance com Kannemann jogador do Gremio durante partida no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil

Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Internacional

Flaco e Carrillo durante o clássico

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

Rayan em ação durante goleada do Chelsea

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan após goleada: 'Claramente'

Zayn, com a camisa do Palmeiras, em show no Nubank Parque

Flamengo alfineta Palmeiras em publicação: 'Dominando'

Zayn Malik com a camisa do Flamengo, no Nubank Parque

Zayn Malik usa camisa do Flamengo em estádio do Palmeiras e comete gafe

João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Torcida do Chelsea reage a João Pedro após goleada: 'De longe'

David em ação durante Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'