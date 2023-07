Como era esperado, o Internacional, dono da casa, procurou assumir o controle do jogo desde o início, enquanto o Palmeiras tinha certa dificuldade de levar a bola à frente. No entanto, foi o Verdão que teve a primeira grande chance da partida, mas Veiga desperdiçou de forma inacreditável. O Colorado respondeu com duas chances: uma com Valencia e uma com Vitão, mas Weverton salvou as duas. No fim do primeiro tempo, os gaúchos pareciam mais cansados e os palmeirenses tocaram mais a bola, mas sem conseguir finalizar. 0 a 0 mantido no placar.