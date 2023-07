O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Internacional, neste domingo (16), mas o assunto da coletiva de Abel Ferreira ainda trouxe resquícios da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Depois de o rival provocar o Verdão e o treinador português na quinta-feira (13), foi a vez de Abel responder com uma cutucada sobre a quantidade de títulos que o Tricolor venceu nos últimos anos, justamente aqueles em que ele está à frente do Alviverde. Veja o que disse o comandante palmeirense no vídeo acima: