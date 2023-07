Nesta fase pós-Data Fifa, em que o Alviverde venceu apenas um dos últimos oito duelos, podemos citar vários deles em que chances clara foram criadas e o gol não foi marcado. Para não citar todos, a exceção seria o confronto de ida e volta contra o São Paulo, na Copa do Brasil, no qual nos dois jogos as chances foram muito escassas. Mas diante do Bahia, do Botafogo (com direito a pênalti perdido), do Athletico-PR, do Flamengo e do Inter, as chances estavam ali para serem aproveitadas. O futebol não perdoa esses desaforos, principalmente nas fases ruins.