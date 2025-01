Apagado em 2024, Rony vê cenário se complicar com as chegadas de Paulinho e Torres ao Palmeiras

O ano de 2025 começa cheio de esperança para o torcedor do Palmeiras, que ganhou dois atacantes de presente de natal: Paulinho e Facundo Torres. Se os novos jogadores do alviverde fazem os palmeirenses acreditarem em um time goleador nesta temporada, eles são presságio de tempos difíceis para um dos nomes mais conhecidos do elenco: Rony.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras passa Flamengo em ranking de clubes mais valiosos fora da Europa

Depois de ótimas temporadas vestindo a camisa do Palmeiras, fazendo gols e ajudando o time a conquistar títulos, o atacante teve um ano de 2024 apagado e sofreu muitas críticas da torcida.

Na última temporada, ele atuou em 63 jogos, marcou 10 gols e distribuiu seis assistências. Foi o ano em que o atleta marcou o menor número de gols pela equipe desde sua chegada em 2020.

continua após a publicidade

Rony na partida entre Palmeiras e Botafogo pela Libertadores de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF via AP)

Com a chegada dos dois reforços, a tendência é que Rony perca espaço. Paulinho, por exemplo, mesmo em uma temporada não tão inspirada pelo Atlético-MG, marcou 19 gols e deu quatro assistências no ano. Já Facundo, fez 20 gols e deu seis assistências em 44 jogos na sua última temporada pelo Orlando City.

Diante deste cenário, há até a possibilidade de que o atacante deixe o clube agora no início do ano. Seu nome apareceu como alvo de interesse de algumas equipes da Série A do Brasileirão nos últimos dias.

continua após a publicidade

Briga no ataque

Além de Paulinho, Facundo Torres e Rony, o Palmeiras conta ainda com nomes para o ataque como Flaco López, artilheiro do time em 2024 com 22 gols marcados; o jovem Estêvão, que permanecerá no clube até o meio do ano; e garotos da base que estão brilhando na Copinha e que devem ser promovidos ao profissional por Abel neste ano, como Luighi, Thalys, Figueiredo e Benedetti.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Reapresentação do elenco do Palmeiras

O elenco do Palmeiras irá se reapresentar no dia 6 de janeiro na Academia de Futebol para dar início a pré-temporada. O primeiro compromisso do clube, por sua vez, está marcado para o dia 15 de janeiro, contra a portuguesa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.