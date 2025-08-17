Abel valoriza apoio do Palmeiras em caso Al-Sadd e desconversa sobre renovação

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (17), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, após o triunfo, o tema da entrevista coletiva de Abel Ferreira foi sobre bastidores. O treinador agradeceu o clube alviverde publicamente pelo acordo com o Al-Sadd, clube do Catar.

Nesta semana, o Palmeiras chegou a um acordo com o clube para encerrar uma ação contra Abel Ferreira na Fifa. Em 2023, o comandante alviverde assinou um pré-contrato com o Al-Sadd, não cumprido após o título do Brasileirão. O treinador falou publicamente sobre o caso, e destacoua motivação para ter permanecido no Verdão na época.

— No final de 2023, mais uma vez eu tive a possibilidade de sair, em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, contra o Cruzeiro, no Mineirão, eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir foram os mesmos que pediram para eu não sair. Naquele momento, eu disse: “Eu fico pelos nossos jogadores, pelo staff e pela nossa torcida.” A maior prova de amor não é dizer todos os dias “eu te amo”, mas escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Muitos treinadores, em situação semelhante, optaram por sair. Eu escolhi ficar — falou o treinador.

Abel Ferreira falou após vitória do Verdão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Decisão nas mãos da família de Abel

O Palmeiras ainda busca renovar o contrato com Abel Ferreira. Leila Pereira, presidente do Verdão, assumiu publicamente, em mais de uma oportunidade, o desejo de estender o contrato até 2027, seu último ano de mandato. O treinador disse que não é momento de definir o futuro.

— Sou um treinador de projeto, de construção, e quero publicamente agradecer a todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube. Quando decidi enfrentar certas situações por conta própria, o clube me apoiou mais uma vez. Tudo isso foi sempre partilhado, acompanhado e sustentado pela minha esposa, que é o meu maior suporte em todas as decisões da minha vida pessoal e profissional - disse o treinador.

— Sobre o meu contrato, se vou ficar ou não, quem decidirá será a minha família. Mas este não é o momento para falar disso. O importante nunca fui e nunca serei eu, Abel. O importante é sempre o que for melhor para o Palmeiras — completou.