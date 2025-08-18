Atacante do Palmeiras, Flaco López é pré-convocado pela Seleção Argentina
Camisa 42 é o artilheiro da equipe na temporada com 15 gols
Flaco López, do Palmeiras, está entre os 31 nomes pré-selecionados por Lionel Scaloni, técnico da Seleção Argentina. Essa é a primeira convocação do atacante para a equipe principal.
Scaloni ainda fará cortes na lista, portanto o palmeirense não tem presença garantida nos compromissos contra Venezuela e Equador, em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.
Apesar de não ser titular absoluto de Abel Ferreira, o argentino ganhou sequência após o Mundial de Clubes e atualmente lidera a artilharia da equipe na temporada, com 15 gols em 41 partidas oficiais.
Nos últimos jogos do Palmeiras, Flaco passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque. A parceria foi responsável por três dos quatro gols da goleada sobre o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
O atacante é o único jogador do futebol brasileiro a compor a lista do atual campeão da Copa do Mundo.
Veja a pré-convocação da Seleção Argentina
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Walter Benítez (Crystal Palace)
- Gerónimo Rulli (Olympique)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Otamendi (Benfica)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Montiel (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Olympique)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Tagliafico (Lyon)
- Acuña (River Plate)
- Julio Soler (Bournemouth)
- Facundo Medina (Olympique)
- Mac Allister (Liverpool)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Alan Varela (Porto)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás Paz (Como)
- De Paul (Inter Miami)
- Lo Celso (Betis)
- Echverri (Manchester City)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Valentín Carboni (Genoa)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Ángel Correa (Tigres)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Nicolás Gonzáles (Juventus)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Flaco López (Palmeiras)
