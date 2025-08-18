Atacante do Palmeiras, Flaco López é pré-convocado pela Seleção Argentina

Flaco López, do Palmeiras, está entre os 31 nomes pré-selecionados por Lionel Scaloni, técnico da Seleção Argentina. Essa é a primeira convocação do atacante para a equipe principal.

continua após a publicidade

+ Palmeiras amplia sequência positiva e reforça papel de protagonista no Brasileirão

Scaloni ainda fará cortes na lista, portanto o palmeirense não tem presença garantida nos compromissos contra Venezuela e Equador, em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Apesar de não ser titular absoluto de Abel Ferreira, o argentino ganhou sequência após o Mundial de Clubes e atualmente lidera a artilharia da equipe na temporada, com 15 gols em 41 partidas oficiais.

continua após a publicidade

Nos últimos jogos do Palmeiras, Flaco passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque. A parceria foi responsável por três dos quatro gols da goleada sobre o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O atacante é o único jogador do futebol brasileiro a compor a lista do atual campeão da Copa do Mundo.

Flaco López, pré-convocado pela Seleção Argentina, comemora gol marcado pelo Palmeiras (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja a pré-convocação da Seleção Argentina