menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Atacante do Palmeiras, Flaco López é pré-convocado pela Seleção Argentina

Camisa 42 é o artilheiro da equipe na temporada com 15 gols

Flaco López comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o Bolívar
imagem cameraFlaco López, atacante do Palmeiras (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
12:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flaco López, do Palmeiras, está entre os 31 nomes pré-selecionados por Lionel Scaloni, técnico da Seleção Argentina. Essa é a primeira convocação do atacante para a equipe principal.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Palmeiras amplia sequência positiva e reforça papel de protagonista no Brasileirão

Scaloni ainda fará cortes na lista, portanto o palmeirense não tem presença garantida nos compromissos contra Venezuela e Equador, em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Apesar de não ser titular absoluto de Abel Ferreira, o argentino ganhou sequência após o Mundial de Clubes e atualmente lidera a artilharia da equipe na temporada, com 15 gols em 41 partidas oficiais.

continua após a publicidade

Nos últimos jogos do Palmeiras, Flaco passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque. A parceria foi responsável por três dos quatro gols da goleada sobre o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O atacante é o único jogador do futebol brasileiro a compor a lista do atual campeão da Copa do Mundo.

Flaco López, pré-convocado pela Seleção Argentina, comemora gol marcado pelo Palmeiras (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja a pré-convocação da Seleção Argentina

  1. Emiliano Martínez (Aston Villa)
  2. Walter Benítez (Crystal Palace)
  3. Gerónimo Rulli (Olympique)
  4. Cristian Romero (Tottenham)
  5. Otamendi (Benfica)
  6. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  7. Montiel (River Plate)
  8. Leonardo Balerdi (Olympique)
  9. Juan Foyth (Villarreal)
  10. Tagliafico (Lyon)
  11. Acuña (River Plate)
  12. Julio Soler (Bournemouth)
  13. Facundo Medina (Olympique)
  14. Mac Allister (Liverpool)
  15. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  16. Alan Varela (Porto)
  17. Leandro Paredes (Boca Juniors)
  18. Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  19. Nicolás Paz (Como)
  20. De Paul (Inter Miami)
  21. Lo Celso (Betis)
  22. Echverri (Manchester City)
  23. Franco Mastantuono (Real Madrid)
  24. Valentín Carboni (Genoa)
  25. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  26. Ángel Correa (Tigres)
  27. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  28. Nicolás Gonzáles (Juventus)
  29. Lionel Messi (Inter Miami)
  30. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  31. Flaco López (Palmeiras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias