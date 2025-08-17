Gol perdido em Botafogo x Palmeiras gera críticas de torcedores: ‘Desastroso’

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (17), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o argentino Joaquín Correa, do Glorioso, teve uma chance clara de gol, mas acabou desperdiçando. O fato gerou criticas ao atacante por parte de torcedores do clube carioca.

O lance aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 22 minutos, quando o camisa 29 saiu na cara do gol após um lançamento de Santi Rodriguez. Correa disparou livre em direção ao gol alviverde, mas ao finalizar parou no goleiro Weverton, que fez uma grande defesa na jogada.

Nas redes sociais, alguns torcedores do Botafogo criticaram a ação do atacante. Parte da torcida chegou a colocá-lo como um dos principais responsáveis pela derrota do Alvinegro. Veja a repercussão abaixo:

Joaquin Correa perdeu gol em Botafogo x Palmeiras e foi alvo de críticas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo x Palmeiras

"Quem não faz, leva". Em campo, a famosa expressão do futebol resumiu bem a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 1 a 0, em pleno estádio Nilton Santos, na noite deste domingo (17). O Fogão, mesmo sem todos os titulares, perdeu chances claras no primeiro tempo, enquanto o Verdão foi letal com Felipe Anderson em sua primeira oportunidade e saiu com a vitória no Brasileirão.

O gol do camisa 7 do Alviverde aconteceu na primeira etapa. O cronômetro marcava 44 minutos, quando o atacante recebeu um passe preciso de Vitor Roque, que pegou a defesa do Botafogo desprevinida. Em uma arrancada, Felipe Anderson superou a marcação e saiu na cara do gol, onde finalizou forte, de forma indefensável para o goleiro John.

Com a vitória, o Palmeiras chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão, a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O Verdão é o vice-líder, com 39 pontos. O Botafogo é o quinto colocado, com 29 pontos.