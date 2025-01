Santa Cruz-AC x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Santa Cruz-AC e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. A partida será válida pela segunda rodada do Grupo 19 da Copinha e terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Na estreia da competição na história do clube, o Santa Cruz-AC conseguiu o empate, após sair atrás do placar contra o Oeste. O Palmeiras, por sua vez, conseguiu a maior goleada do clube alviverde na história, quando atropelou o Náutico-RR por 9 a 0.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santa Cruz-AC e Palmeiras se enfrentam nesta segunda (6) (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

✅ FICHA TÉCNICA

Santa Cruz-AC x Palmeiras

2° Rodada - Grupo 19 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv (streaming)

continua após a publicidade

➡️Por onde anda Endrick, o melhor jogador da Copinha de 2022?

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTA CRUZ-AC: Denilson; Vini, Mateus, Elton e Esquerda; William, Marquinhos e Souza; Juca, Joaquim e Samuel. Técnico: Pedro Balú.

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Rafael Coutinho; Arthur e Riquelme Fillipi; Allan, Thalys e Figueiredo; Luighi. Técnico: Lucas Andrade.