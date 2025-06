AO VIVO: acompanhe a quarta-feira (25) do Palmeiras direto dos EUA

MIAMI (EUA) - Após atividade regenerativa na tarde de terça-feira, o Palmeiras realiza nesta quarta-feira mais uma sessão de treinos mirando o confronto contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola no sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O treino de hoje será às 17h (de Brasília) na Universidade da Carolina do Norte em Greensboro (UNC Greensboro), espaço que tem recebido as atividades do elenco de Abel Ferreira desde o começo do Mundial. A atividade será aberta para a imprensa no começo e o clube fará entrevistas coletivas após a atividade, ainda sem os nomes definidos.

Apesar de ter feito o último jogo em Miami, no Hard Rock Stadium, diante do Inter Miami, e do próximo confronto na Filadélfia, contra o alvinegro carioca, o Palmeiras manterá as atividades em Greensboro. Além dos treinos na UNC, o clube fica hospedado no Grandover Resort & Spa, hotel que recebe o clube nos EUA e toda a estrutura trazida do Brasil.

Acompanhe as notícias do Palmeiras no Mundial

7h40: Presidente da Fifa se encontra com Nickollas e Silvia Grecco, torcedores do Palmeiras

Gianni Infantino, presidente da FIFA, encontrou-se com Silvia e Nickollas Grecco, torcedores do Palmeiras, nessa terça-feira (24) em Miami, Estados Unidos. A mãe e o filho estão nos EUA para acompanhar o Mundial de Clubes da entidade.

O dirigente publicou uma foto do encontro em suas redes sociais. Silvia e Nickollas ganharam reconhecimento internacional ao receberem o FIFA Fan Award em 2019, premiação dedicada aos fãs de futebol. Leia a matéria completa aqui.

11h: Mundial de Clubes vira nova arena para Leila Pereira x John Textor

No próximo sábado (28), Palmeiras e Botafogo vão decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O duelo na Filadélfia dá nova vitrine a dois clubes que, nos últimos anos, se acostumaram a brigar dentro de campo por títulos, mas fora dele se viram envolvidos em polêmicas entre seus gestores máximos, Leila Pereira e John Textor. Teve processo de um lado e pedido de banimento de outro. Hoje, os dois vivem tempos de trégua. Leia a matéria completa aqui.

12h: Palmeiras define programação de viagem para Filadélfia

O elenco do Palmeiras treinará em Greensboro até a véspera da partida, quando viajará para a Filadélfia. A estratégia do clube é a mesma desde o começo da competição, quando atuou em Nova Jersey contra Porto e Al-Ahly, e diante do Inter Miami, na cidade da equipe, no Hard Rock Stadium.