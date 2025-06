Mundial de Clubes vira nova arena para Leila Pereira x John Textor

ESTADOS UNIDOS - No próximo sábado (28), Palmeiras e Botafogo vão decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O duelo na Filadélfia dá nova vitrine a dois clubes que, nos últimos anos, se acostumaram a brigar dentro de campo por títulos, mas fora dele se viram envolvidos em polêmicas entre seus gestores máximos, Leila Pereira e John Textor. Teve processo de um lado e pedido de banimento de outro. Hoje, os dois vivem tempos de trégua.

continua após a publicidade

➡️Audiência do Mundial na Globo supera 100 milhões; saiba os jogos mais vistos

Leila e Textor estiveram com Palmeiras e Botafogo nos Estados Unidos na primeira fase do Mundial — o magnata voou esta semana para a França para uma audiência que acabou culminando no rebaixamento do Lyon, outro de seus clubes.

Em solo americano, os dois dirigentes marcaram presença em eventos com torcedores, distribuíram sorrisos e exaltaram suas equipes. Leila foi figura central na logística dos convocados para a Data Fifa e usou o próprio avião para trazê-los aos Estados Unidos. Textor apareceu na concentração do Botafogo, e esteve no ônibus do clube no Rose Bowl. Os dois deram entrevistas a TVs.

continua após a publicidade

Os dirigentes ainda não se encontraram nesta Copa do Mundo de Clubes por uma questão sobretudo geográfica, uma vez que o Botafogo atuou na costa oeste do País. Há a expectativa de que isso ocorra até sábado, dia do jogo.

Seria uma demonstração de política de boa vizinhança após um período de rusgas públicas que se iniciou no primeiro semestre do ano passado e se estendeu até o fim de 2024. O estopim foram suspeitas levantadas por John Textor sobre o Brasileirão de 2023, que o Botafogo deixou escapar de suas mãos após uma reta final desastrosa, que incluiu uma vitória de virada do Palmeiras por 4 a 3 no Nilton Santos.

continua após a publicidade

As suspeitas, baseadas em relatórios de partidas analisadas por inteligência artificial, nunca foram comprovadas e tiraram Leila do sério. Em entrevistas, ela chamou John Textor de “fanfarrão”, “vergonha do futebol brasileiro” e “idiota”, o que fez o magnata acioná-la judicialmente.

O Palmeiras também chegou a acionar Textor na Justiça, e Leila Pereira pediu publicamente que ele fosse banido do futebol brasileiro.

Textor sinalizou trégua com Leila em abril

O clima beligerante entre os dois fez com que a presidente do Palmeiras não acompanhasse o jogo entre Botafogo e Palmeiras no Nilton Santos, ainda no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Isso porque ela virou alvo de protestos por parte da torcida carioca. A imagem de Leila chegou a ser usada em um boneco enforcado, exposto nas imediações do estádio antes da bola rolar.

O tom das críticas foi diminuindo com o passar dos tempos, e em abril deste ano John Textor publicou um artigo em seu site elogiando ações e posturas da presidente do Palmeiras. Ele enalteceu também o fato de os dois clubes estarem no Mundial, o que, para Textor, ajuda a valorizar a imagem do futebol brasileiro perante os europeus.

— Leila e eu podemos ter nos chamados de loucos (um argumento que já esqueci) no passado, mas esse pensamento não é uma loucura — é exatamente o que o Brasil precisa para capitalizar em oportunidades para inovar e crescer. A grande participação do futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes é apenas o começo dessas oportunidades, e precisamos de grandes líderes para que essas ideias evoluam e cresçam — escreveu Textor.