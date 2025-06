Estêvão se inspira em Endrick para reviver bom momento no Palmeiras contra o Botafogo

MIAMI (EUA) - O jovem Estêvão vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras antes de se transferir ao Chelsea, da Inglaterra, após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Agora, com o time alviverde no mata-mata, cada jogo pode ser o último. O próximo desafio será contra o Botafogo, no sábado (28), pelas oitavas de final do torneio, e a joia do Verdão tem a chance de seguir os passos de outra Cria da Academia: Endrick.

O ex-palmeirense, que está no Real Madrid, da Espanha, marcou dois gols e foi decisivo na última vitória dos paulistas contra os cariocas, naquele histórico 4 a 3, no Nilton Santos, que culminou na arrancada do Verdão rumo ao título do Brasileirão de 2023. Estêvão, por sua vez, tem esse duelo contra o Botafogo como uma chance de redenção na equipe para se despedir de forma especial.

Apesar de ser titular absoluto de Abel Ferreira, o atacante não vem desempenhando o bom futebol que o fez despertar para o mundo. Estêvão, inclusive, em entrevista após o empate com o Inter Miami, por 2 a 2, mostrou uma certa desconexão com o momento do clube ao admitir que tem encontrado dificuldades em manter o foco antes de sua ida para o futebol europeu.

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui [no Mundial de Clubes] para sair bem, com a cabeça erguida, pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou Estêvão.

Em 2025, Estêvão tem recebido cobranças por parte da torcida por não ser decisivo em jogos considerados maiores, incluindo a disputa deste Mundial. Até aqui, foram 35 partidas com o jovem em campo e 11 gols marcados.

Estêvão x Endrick

As Crias da Academia têm se especializado em assumir o protagonismo nas últimas temporadas. Se em 2023 Endrick liderou a arrancada rumo ao título do Brasileirão, Estêvão, em 2024, foi o principal responsável por manter a equipe na disputa contra o líder Botafogo.

Despedida do Palmeiras à vista

Em junho de 2024, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em bonificações por metas.

A diretoria alviverde conseguiu negociar a permanência do jovem, que poderia se transferir em abril deste ano, quando completou 18 anos. O acordo garante sua presença até a disputa do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho Após o torneio, ele se apresentará à equipe londrina para o início da próxima temporada europeia.