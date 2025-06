MIAMI (EUA) - O Palmeiras perdeu novo titular por lesão neste Mundial, e Abel terá que modificar novamente a escalação para o duelo contra o Botafogo, no próximo sábado (28), na Filadélfia, pelas oitavas de final.

continua após a publicidade

+ ANÁLISE: Abel precisa desapegar de velhos heróis pelo bem do Palmeiras

Nos minutos iniciais da partida, durante o lance do primeiro gol do Inter Miami, Murilo sentiu um problema na coxa e precisou ser substituído por Bruno Fuchs, que passou a formar a dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez.

Sem o camisa 26, o Palmeiras perde o entrosamento de anos da dupla titular, que chegou a acumular convocações para suas respectivas seleções no período. Enquanto o paraguaio é presença constante na sua equipe nacional, Murilo entrou na rotação defensiva da Seleção Brasileira e participou de alguns amistosos recentemente.

continua após a publicidade

A familiaridade com o sistema, por sua vez, é um trunfo do clube nas últimas temporadas. Mesmo com algumas mudanças pontuais, como a entrada de Giay pela direita, o Palmeiras segue apostando no mesmo esqueleto tático — o mesmo que garantiu a conquista de diversos títulos neste século.

Sem Murilo, a equipe perde em combatividade física e nas disputas de um contra um, situações em que o zagueiro vinha levando ampla vantagem na competição. Além disso, o jogo aéreo, principalmente no setor ofensivo, tende a ser prejudicado.

continua após a publicidade

Bruno Fuchs, escolhido para ocupar o espaço deixado por Murilo, demorou a se encontrar na partida da última segunda-feira (23), assim como o restante da equipe. Por outro lado, tem mais qualidade na saída de bola, característica valorizada pela direção alviverde desde os tempos em que defendia o Atlético-MG.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras aposta em estrutura para recuperar lesionados

O Palmeiras montou em Greensboro, na Carolina do Norte, um centro de treinamentos com estrutura similar à encontrada na Academia de Futebol. Ao todo, o clube paulista transportou toneladas de equipamentos e transformou o Grandover Spa & Resort em sua casa durante o torneio.

No segundo andar das instalações, a direção emulou o Núcleo de Saúde e Performance. Dessa forma, a comissão técnica e o departamento médico contam com uma estrutura semelhante à de São Paulo, o que representa uma vantagem importante na recuperação dos atletas.

Palmeiras aposta em estrutura em Greensboro para ter jogadores à disposição para sequência do Mundial (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Atualmente, Abel Ferreira tem dois desfalques: o zagueiro Murilo e o volante Aníbal Moreno. A dupla segue sob os cuidados do departamento médico e realiza exames diários para monitorar a evolução do tratamento, processo considerado essencial para as pretensões do time na competição continental.