O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (27), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória palmeirense foi marcado por Raphael Veiga, mas não foi um gol qualquer, foi um golaço, de falta, já no segundo tempo. Os vascaínos até chegaram a abrir o placar, mas o VAR apontou impedimento. A nota negativa foi a lesão de Dudu, que preocupou os torcedores alviverdes. Após a partida, o técnico Abel Ferreira fala sobre o desempenho de sua equipe em entrevista coletiva. Confira no vídeo acima: