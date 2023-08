O Palmeiras começou com um volume de jogo muito intenso, chegando por todos os lados da defesa do Vasco. No entanto, não conseguiu ter grandes chances de gol e não abriu o placar. Enquanto isso, o Cruz-Maltino cresceu na partida, criou oportunidades e até marcou um bonito gol, que foi anulado pelo VAR. Com o ímpeto palmeirense neutralizado, os vascaínos passaram a administrar a partida. O Verdão ainda chegou com perigo, mas Ríos perdeu o gol. Por fim, Dudu saiu machucado e deixou toda a atmosfera alviverde preocupada.