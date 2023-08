Antes de enfrentar o Vasco, a última participação de Dudu no campeonato havia sido há quase dois meses. Foi no dia 8 de julho, diante do Flamengo, no Allianz Parque. A partida terminou empatada em 1 a 1, e quem anotou o gol palmeirense foi o próprio Dudu. De lá para cá, o Palmeiras fez seis jogos pela competição sem poder contar com o Baixola: Internacional, Fortaleza, América-MG, Fluminense, Cruzeiro e Cuiabá.