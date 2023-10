O Palmeiras foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, de virada, neste domingo (8), pela 26ª rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. Eliminado da Libertadores, o Verdão está há cinco jogos sem vencer e ficou ainda mais distante do líder Botafogo. Enquanto isso, Abel Ferreira analisa a partida do Alviverde, que colecionou sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Assista, no vídeo acima, à entrevista coletiva do técnico palmeirense: