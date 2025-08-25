O Palmeiras está escalado para enfrentar o Sport na noite desta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, a equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação, atrás de Cruzeiro (41) e Flamengo (43), ambos com partidas a mais.

continua após a publicidade

+ Palmeiras anuncia novo uniforme verde e amarelo em ‘homenagem’ à Seleção

Diferente da partida de volta contra o Universitario, pela Libertadores, a comissão técnica optou por desfazer a linha com três zagueiros e sacou Micael da equipe titular. A dupla de defesa será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na direita e Piquerez na esquerda.

Destaques da equipe nas últimas rodadas, Flaco López e Vitor Roque seguem com dupla de ataque e tem a companhia de Felipe Anderson. Já o meio de campo tem Emiliano Martínez como primeiro, além de Lucas Evangelista e Mauricio.

continua após a publicidade

Os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues e o meio-campista Raphael Veiga seguem sob supervisão do departamento médico e estão fora do confronto, assim como o volante Aníbal Moreno, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Anunciados recentemente como reforços do Palmeiras, Carlos Miguel e Jefté foram regularizados no BID da CBF e estão à disposição de Abel no banco de reservas. Thalys, que recebeu sondagens do futebol europeu nos últimos dias, também aparece como opção entre os suplentes.

continua após a publicidade

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para a partida contra o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Weverton; khellven, Gustavo Gómez e Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Micael, Facundo Torres, Ramón Sosa, Luighi, Thalys e Allan.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas, Lucas Lima e Maetheusinho; Léo Pereira e Pablo