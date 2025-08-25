O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (25) sua nova camisa em parceria com a Puma. O terceiro uniforme da temporada 2025 faz uma "homenagem" à Seleção Brasileira e leva as tradicionais cores verde e amarelo. O novo uniforme tem como referência o orgulho do torcedor do clube e faz parte da campanha “Palmeiras, Meu Palmeiras”.

A nova camisa já será usada na partida desta segunda, diante do Sport, pela 21ª rodada do Brasileirão. O lançamento acontece um dia antes do aniversário de 111 anos da equipe e a campanha de anúncio do uniforme ressalta a "identidade palmeirense" e o orgulho de representar o time, assim como a bandeira de um país.

Por mais que não seja uma referência direta à Seleção, o tema escolhido pelo clube ao lado da Puma faz referências ao sentimento do torcedor representar o Palmeiras em qualquer lugar do mundo, assim como acontece com as camisas de seleções nacionais e as bandeiras de cada país. A presidente Leila Pereira destaca que a nova camisa capta a essência do alviverde e tem contexto com significado e história por trás.

- Muito mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é parte fundamental da identidade de milhões e milhões de torcedores. Essa nova camisa traduz exatamente isso: o orgulho de ser Palmeiras vem em primeiro lugar, em qualquer parte do mundo. Acredito que, mais uma vez, nosso time, juntamente com a equipe da Puma, conseguiu captar a essência da nossa torcida e transformá-la em um uniforme com história, significado e emoção - afirma a dirigente.

Luciana Soares, diretora de marketing da Puma, reforça a ideia da campanha de tratar o Palmeiras como uma identidade nacional carregada ao redor do mundo e que o sentimento do torcedor é passado de geração em geração.

- Mais do que uma camisa, esse uniforme representa o sentimento de pertencimento do torcedor. O palmeirense veste o clube como se estivesse vestindo uma bandeira, com orgulho e paixão que atravessam gerações e fronteiras. A PUMA tem orgulho em transformar essa relação em produto, com design e acabamento que valorizam essa conexão única entre clube e torcida - diz a executiva.

Detalhes do novo uniforme

A camisa segue padrões muito parecidos com o uniforme da Seleção Brasileira. Além do "amarelo canarinho", tradicional na camisa do Brasil, a manga e golas são verdes. O kit fica completo com o calção azul e os meiões brancos.

Esse padrão de cores já foi usado pelo Palmeiras em um jogo contra a seleção do Uruguai, em 1965. Na ocasião, a Primeira Academia palmeirense representou a própria Seleção Brasileira, dos jogadores em campo à comissão técnica no banco de reservas.

O tecido leva um textura que tem padrões em losangos que têm dentro a letra "P", que remete aos primeiros escudos do clube alviverde, envolto em louros, uma inspiração em ilustrações da época, segundo a equipe. A gola foi lançada com um corte em "V", assim como a camisa verde a amarela usada pelo Palmeiras na década de 1960.

Na nuca, a camisa estampa a frase "Palmeiras, meu Palmeiras", o que ressalta o nome da campanha anunciada pelo clube paulista no lançamento do novo terceiro uniforme.

Nova camisa do Palmeiras em parceria com a Puma. (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Campanha de lançamento teve participação de ídolo

No vídeo de lançamento, um dos destaques que aparece usando o novo uniforme é o goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002. Outro nome que surge no vídeo do lançamento é o jornalista Carlos Tramontina, ex-Globo, que é palmeirense declarado.

Na legenda da postagem, o Palmeiras reforça o mote trazido na campanha de lançamento e destaca o alcance global do clube. Também aparecem imagens da torcida alviverde comemorando durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, dentro do MetLife Stadium e até na famosa estátua de Rocky Balboa, na Filadélfia.

- São Paulo, Nova Iorque, Abu Dhabi, Montevidéu, Filadélfia... a paixão pelo Verdão não conhece fronteiras - diz a legenda do texto na publicação oficial.

Valores e onde comprar o novo uniforme do Palmeiras

A nova camisa do Palmeiras já está disponível para a venda com exclusividade nas lojas físicas e virtuais do clube e da Puma. Os torcedores podem comprar o terceiro uniforme na Palmeiras Store ou na loja oficial da Puma do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé, na capital paulista, além dos sites oficiais palmeirasstore.com e puma.com.

A camisa é vendida em três versões. O primeiro, chamado modelo "Estádio" é o mais barato e sai por R$ 199,90, do P ao EGG adulto. Já a versão “Torcedor” sai por R$ 369,90 do tamanho P ao EGG adulto masculino e feminino, enquanto o infantil vai do tamanho 8 ao 14 por R$ 329,90. A versão mais cara é a “Jogador”, que custa R$ 499,90 do tamanho P ao EGG adulto.