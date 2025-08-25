Palmeiras vence Sport com brilho de Flaco López e volta à vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Sport por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Artilheiro da equipe na temporada, Flaco López marcou os dois primeiros gols do alviverde, enquanto o capitão Gustavo Gómez fechou o placar.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 42 pontos e retomou a vice-liderança do Brasileirão. O Sport, por sua vez, permanece com dez, na lanterna da competição.

Como foi a partida?

No confronto entre um dos principais candidatos ao título e o lanterna, coube ao Sport criar a primeira grande chance do período. Logo aos dois minutos, os visitantes chegaram com Zé Lucas, que não conseguiu acertar a meta defendida por Weverton.

Aos poucos, o Palmeiras passou a dominar o adversário, controlar o ritmo da partida e encurralar o rival. Artilheiro do time na temporada, Flaco López recebeu assistência de Vitor Roque e abriu o placar. Dominante, o Verdão seguiu pressionando, mas não voltou a balançar as redes nos 45 minutos iniciais.

Empurrado pelos mais de 36 mil presentes no Allianz, o Palmeiras não encontrou dificuldades para pressionar o gol de Gabriel e voltou a marcar com o argentino, novamente com assistência de Vitor Roque. A dupla, que passou a ser titular no segundo semestre, liderou o Alviverde rumo à vitória.

Na sequência, em bela jogada ensaiada de escanteio, o capitão Gustavo Gómez aproveitou cruzamento preciso de Mauricio para apenas escorar de cabeça para o fundo das redes.

Agora, com o mesmo número de partidas em relação ao Flamengo, o Palmeiras voltou a colar na liderança e permanece apenas um ponto atrás dos cariocas. Vale lembrar que as equipes voltam a se enfrentar na atual edição da competição nacional, desta vez no Rio de Janeiro.

Gustavo Gómez comemora terceiro gol do Palmeiras sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estreia do novo uniforme e brilho do artilheiro

Na noite de estreia do novo terceiro uniforme amarelo, em referência à Seleção Brasileira, coube a Flaco López brilhar no Allianz Parque. O argentino voltou a se destacar após ser pré-selecionado por Lionel Scaloni e chegou a 17 gols no ano com os tentos marcados nesta segunda-feira.

Novamente escalado ao lado de Vitor Roque no ataque, o camisa 42 aproveitou duas assistências do companheiro para marcar. Após passar em branco contra o Universitario, a dupla voltou a participar diretamente de gols da equipe na temporada.

O que vem por ai?

O Palmeiras terá a semana livre para integrar os novos reforços e volta a campo no próximo domingo (31), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 SPORT

BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 215 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

⚽ Gols: Flaco López (15'/1ºT); Flaco López (11'/2ºT) e Gustavo Gómez (14'/2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Kevyson e Pedro Augusto (SPO);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Facundo Torres); Felipe Anderson (Ramón Sosa), Flaco López e Vitor Roque.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Romarinho) e Maetheusinho; Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Ignacio Ramírez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli;

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Alex dos Santos;