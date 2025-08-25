menu hamburguer
Palmeiras vence Sport com brilho de Flaco López e volta à vice-liderança do Brasileirão

Verdão supera o lanterna dentro do Allianz Parque

imagem cameraFlaco López e Vitor Roque comemoram gol do Palmeiras (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
20:58
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras derrotou o Sport por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Artilheiro da equipe na temporada, Flaco López marcou os dois primeiros gols do alviverde, enquanto o capitão Gustavo Gómez fechou o placar.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 42 pontos e retomou a vice-liderança do Brasileirão. O Sport, por sua vez, permanece com dez, na lanterna da competição.

Como foi a partida?

No confronto entre um dos principais candidatos ao título e o lanterna, coube ao Sport criar a primeira grande chance do período. Logo aos dois minutos, os visitantes chegaram com Zé Lucas, que não conseguiu acertar a meta defendida por Weverton.

Aos poucos, o Palmeiras passou a dominar o adversário, controlar o ritmo da partida e encurralar o rival. Artilheiro do time na temporada, Flaco López recebeu assistência de Vitor Roque e abriu o placar. Dominante, o Verdão seguiu pressionando, mas não voltou a balançar as redes nos 45 minutos iniciais.

Empurrado pelos mais de 36 mil presentes no Allianz, o Palmeiras não encontrou dificuldades para pressionar o gol de Gabriel e voltou a marcar com o argentino, novamente com assistência de Vitor Roque. A dupla, que passou a ser titular no segundo semestre, liderou o Alviverde rumo à vitória.

Na sequência, em bela jogada ensaiada de escanteio, o capitão Gustavo Gómez aproveitou cruzamento preciso de Mauricio para apenas escorar de cabeça para o fundo das redes.

Agora, com o mesmo número de partidas em relação ao Flamengo, o Palmeiras voltou a colar na liderança e permanece apenas um ponto atrás dos cariocas. Vale lembrar que as equipes voltam a se enfrentar na atual edição da competição nacional, desta vez no Rio de Janeiro.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, comemora gol marcado no Allianz Parque
Gustavo Gómez comemora terceiro gol do Palmeiras sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Estreia do novo uniforme e brilho do artilheiro

Na noite de estreia do novo terceiro uniforme amarelo, em referência à Seleção Brasileira, coube a Flaco López brilhar no Allianz Parque. O argentino voltou a se destacar após ser pré-selecionado por Lionel Scaloni e chegou a 17 gols no ano com os tentos marcados nesta segunda-feira.

Novamente escalado ao lado de Vitor Roque no ataque, o camisa 42 aproveitou duas assistências do companheiro para marcar. Após passar em branco contra o Universitario, a dupla voltou a participar diretamente de gols da equipe na temporada.

O que vem por ai?

O Palmeiras terá a semana livre para integrar os novos reforços e volta a campo no próximo domingo (31), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. No mesmo dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro.

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 x 0 SPORT
BRASILEIRÃO - 21ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 215 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
⚽ Gols: Flaco López (15'/1ºT); Flaco López (11'/2ºT) e Gustavo Gómez (14'/2ºT);
🟨 Cartões amarelos: Kevyson e Pedro Augusto (SPO);
🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Facundo Torres); Felipe Anderson (Ramón Sosa), Flaco López e Vitor Roque.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Romarinho) e Maetheusinho; Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Ignacio Ramírez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli;
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Alex dos Santos;

