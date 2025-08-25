Artilheiro do Palmeiras, Flaco celebra dupla com Vitor Roque: ‘Parece que faz tempo que jogamos juntos’

O atacante Flaco López vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. O argentino, que já marcou 17 gols nesta temporada, foi às redes duas vezes na vitória do Verdão sobre o Sport por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com direito a duas assistências do Tigrinho. Com isso, o jogador chegou a seis tentos na competição, o que faz com que seja o artilheiro da equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira até resistiu por um tempo em escalar Flaco López e Vitor Roque juntos, mas recentemente entendeu que é a melhor dupla de ataque que o Palmeiras tem a oferecer, já que os resultados são os gols e assistência. Neste duelo, mais uma vez, deu certo. Passe preciso do camisa 9 para gol do camisa 42 ainda no primeiro tempo.

- É muito importante, a gente está conseguindo se entrosar muito bem. Parece que faz muito tempo que jogamos juntos, mas estou muito feliz. Hoje ele (Vitor Roque) deu uma assistência maravilhosa e foi um lindo gol - disse o argentino ainda no intervalo do duelo.

continua após a publicidade

Questionado se já agradeceu ao companheiro as duas assistências, Flaco brincou que está "devendo duas" para o camisa 9 do Verdão, que disse que o argentino ficou bem com a camisa amarelinha.

- Feliz pela vitória, pelas assistências. Estou muito feliz de estar contribuindo, jogando ao lado do Flaco. O mais importante é ajudar o Palmeiras e essa dupla aí, se Deus quiser, vai dar mais alegria. Ficou, ficou (Flaco bem com a amarelinha). Estava falando com ele, que tinha que ser convocado para a seleção.

continua após a publicidade

Flaco López sonha com seleção argentina

- Uma semana muito movimentada para mim (seleção), mas esperando, se Deus quiser. Se não for agora, vai ser em algum momento. É só trabalhar e dar o melhor no nosso centro dentro do campo - disse o atacante.

A vitória em casa faz com que o Alviverde siga na vice-liderança, agora com 42 pontos, e na cola do líder Flamengo, que entrará em campo ainda nesta noite para fechar a rodada. O time paulista, no entanto, ainda tem dois jogos a menos que a maioria dos times da disputa deste Nacional.

Agora o Verdão já dará início à preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, ou seja, na casa do adversário. Os arquirrivais voltam a se enfrentar após o Alvinegro conquistar a vaga nas quartas de final na Copa do Brasil ao eliminar o Alviverde.