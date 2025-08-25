Abel Ferreira concede entrevista coletiva após vitória do Palmeiras contra o Sport; veja na íntegra
Verdão vence o Sport por 3 a 0 e segue na cola do líder Flamengo
O Palmeiras conquistou um resultado muito importante nesta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira fez a lição de casa no Allianz Parque ao vencer o Sport por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (25). Com o resultado, o Verdão, vice-líder do torneio, chegou aos 42 pontos e segue na cola do líder Flamengo. Os gols da partida foram marcados por Flaco López, duas vezes, e Gustavo Gómez, que fechou o placar.
O que vem por aí?
Agora o Verdão já dará início à preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, ou seja, na casa do adversário. Os arquirrivais voltam a se enfrentar após o Alvinegro conquistar a vaga nas quartas de final na Copa do Brasil ao eliminar o Alviverde.
Veja a coletiva do técnico Abel Ferreira na íntegra
