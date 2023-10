Palmeiras e Caracas-VEN se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília) no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. O duelo é válido pela segunda rodada do grupo A da Libertadores Feminina e terá transmissão do SporTV, canais Goat e Nosso Palestra (YouTube) e PlutoTV (streaming).