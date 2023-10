Porém, nada disso está oficializado, pois ainda há detalhes a serem resolvidos antes do anúncio do novo gestor da Arena Barueri. Por enquanto, o Palmeiras segue fazendo uso do estádio quando estiver impedido de atuar no Allianz Parque. A mudança do local do clássico contra o Santos foi devido ao show do cantor The Weeknd na arena palmeirense.