Abel reage à torcida do Palmeiras antes de jogo com Corinthians: ‘Prefiro ganhar títulos’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi direto ao responder às cobranças da torcida presente no Allianz Parque nesta segunda-feira (25). Nos minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, parte do público cantou: "Não é mole, não! Ganhar domingo não é mais que obrigação", em referência ao próximo compromisso da equipe, diante do Corinthians.

O Alviverde foi eliminado pelo principal rival em duas oportunidades na atual temporada. Primeiro, perdeu a decisão do Paulistão e, posteriormente, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil.

- Se me perguntarem se eu prefiro vencer o Corinthians ou ganhar títulos, prefiro ganhar títulos - disse o treinador.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (31), na Neo Química Arena, no último confronto do Palmeiras antes da pausa para a Data Fifa. Nesse período, Abel terá pouco menos de uma semana para preparar o time e integrar as novas contratações, como Jefté, que estreou nos acréscimos, e Carlos Miguel.

Abel protege elenco do Palmeiras antes de clássico

Abel Ferreira aproveitou a vitória tranquila para defender o elenco alviverde, criticado após nova eliminação para o rival em 2025. Para o treinador, este é o momento de corrigir rotas para a reta final da temporada, na qual o clube segue na disputa por dois títulos.

- Esses jogadores, há bem pouco tempo, entenderam o que é representar o Palmeiras. Bastou ser eliminado para o Corinthians para criarem uma confusão parecendo que tudo estava mal quando estamos fazendo o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras - completou o treinador.

Com 42 pontos, o Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro e voltou à segunda colocação na tabela, atrás do Flamengo, que enfrenta o Vitória no Maracanã.