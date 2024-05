Abel Ferreira foi o alvo principal do Al-Sadd, de Nuno Almeida, mas optou ficar no Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 25/05/2024 - 14:56 • São Paulo (SP)

O Al-Sadd cobra na Fifa o valor de 5 milhões de euros (R$ 28,04 milhões, na cotação atual) ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O time do Qatar alega que o treinador português assinou um pré-contrato em novembro do ano passado, assumindo o compromisso de assumir o clube do Oriente Médio em dezembro, o que nunca aconteceu. A ideia era que o comandante palmeirense tivesse o mais alto salário entre os treinadores no mundo, caso acesitasse a proposta.

Com a escolha de Abel em permanecer no Verdão, os cataris partiram para o plano B e contratam o também português Nuno Almeida, que nesta sexta-feira (24) levou a sua equipe à conquista da Copa do Emir.

O salário anual de Nuno no Al-Sadd é de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões), o valor corresponde cerca de quatro vezes menos que o time pretendia pagar por Abel Ferreira.

Nuno Almeida conquistou a Copa do Emir nesta sexta-feira (24) ao vencer o Qatar SC por 1 a 0 na prorrogação (Foto: Reprodução/Instagram)

O intuito da equipe do Qatar era tornar o comandante palmeirense o mais pago do mundo, superando Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, da Espanha, que recebe em torno de 34 milhões de euros (R$ 190,7 milhões).

No início deste ano, Abel renovou o seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2025 — o vínculo anterior tinha duração até dezembro de 2024.

Quando foi procurado pela diretoria palmeirense para assinar o novo acordo, o português comunicou as conversas que teve com o Al-Sadd, que chegou, inclusive, a depositar parte do valor referente a multa rescisória do técnico, mas teve a quantia devolvida pelo Verdão, conforme incialmente publicado pelo “UOL Esporte” e confirmado pelo Lance!.

Enquanto isso, Nuno Almeida tem bom aproveitamento à frente do time catari, com oito vitórias, um empate e somente duas derrotas no período, ele possui 75% de aproveitamento.

Como está somente no seu segundo trabalho como treinador, a contratação do português pelo Al-Sadd foi considerada uma aposta, tanto que o contrato tem validade até junho. A avaliação do clube do Oriente Médio é positiva, mas a permanência de Nuno na equipe ainda não é tida como certa.