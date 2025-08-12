menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista faz previsão ousada sobre Vitor Roque: ‘Melhor do Brasil’

Atacantes do futebol brasileiro foram tema em dinâmica do 'Lance a Lance!'

imagem cameraVitor Roque em ação com a camisa do Palmeiras no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante o programa ao vivo "Lance a Lance!" dessa segunda-feira (11), o jornalista Pedro Werneck fez uma previsão ousada sobre Vitor Roque: o atacante do Palmeiras será o melhor centroavante do futebol brasileiro em 2025. Para ele, apesar do começo conturbado, o "Tigrinho" evoluiu e já tem apresentado suas melhores características com a camisa do Verdão.

continua após a publicidade

- O Vitor Roque, no ano que vem, vai ser o melhor atacante do Brasil. Ele já caminha para isso: oferece muito sem a bola, marca muito, tem habilidade, é completo. Estamos voltando a ver o Vitor Roque do Athletico-PR - opinou.

Assista ao "Lance a Lance!" abaixo. O debate citado começa no minuto 26:00.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comentário aconteceu durante a dinâmica em que os três comentaristas (João Pedro Sombra, Pedro Werneck e Rafael Mello) ordenavam os melhores centroavantes do futebol brasileiro. Os candidatos eram Vitor Roque (Palmeiras), Willian José (Bahia), Arthur Cabral (Botafogo), Pedro Raúl (Ceará), Chico da Costa (Mirassol), Flaco López (Palmeiras), Gabigol (Cruzeiro), Germán Cano (Fluminense), Martin Braithwaite (Grêmio), Kaio Jorge (Cruzeiro), Deyverson (Fortaleza), Luciano (São Paulo), Pedro (Flamengo), Yuri Alberto (Corinthians) e Tiquinho Soares (Santos), que deveriam ser classificados nas categorias "Melhor", "Grande Nome", "Bom", "Médio" e "Bagre".

continua após a publicidade

Menos empolgado que o colega de bancada, o apresentador JP Sombra se recusou a colocar o atacante do Palmeiras na categoria "Grande Nome".

- O cara tem 32 jogos e cinco gols. Vitor Roque não pode estar em "Grande Nome" - afirmou.

Vitor Roque comemora gol contra o Ceará no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Vitor Roque na temporada

Brasileirão
16 jogos (10 titular)
4 gols
0 assistências

Libertadores
4 jogos
1 gol
0 assistências

Copa do Brasil
4 jogos
0 gols
0 assistências

Mundial de Clubes
5 jogos
0 gols
0 assistências

Paulistão
3 jogos
0 gols
0 assistências

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias