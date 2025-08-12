Jornalista faz previsão ousada sobre Vitor Roque: ‘Melhor do Brasil’
Atacantes do futebol brasileiro foram tema em dinâmica do 'Lance a Lance!'
Durante o programa ao vivo "Lance a Lance!" dessa segunda-feira (11), o jornalista Pedro Werneck fez uma previsão ousada sobre Vitor Roque: o atacante do Palmeiras será o melhor centroavante do futebol brasileiro em 2025. Para ele, apesar do começo conturbado, o "Tigrinho" evoluiu e já tem apresentado suas melhores características com a camisa do Verdão.
- O Vitor Roque, no ano que vem, vai ser o melhor atacante do Brasil. Ele já caminha para isso: oferece muito sem a bola, marca muito, tem habilidade, é completo. Estamos voltando a ver o Vitor Roque do Athletico-PR - opinou.
Assista ao "Lance a Lance!" abaixo. O debate citado começa no minuto 26:00.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O comentário aconteceu durante a dinâmica em que os três comentaristas (João Pedro Sombra, Pedro Werneck e Rafael Mello) ordenavam os melhores centroavantes do futebol brasileiro. Os candidatos eram Vitor Roque (Palmeiras), Willian José (Bahia), Arthur Cabral (Botafogo), Pedro Raúl (Ceará), Chico da Costa (Mirassol), Flaco López (Palmeiras), Gabigol (Cruzeiro), Germán Cano (Fluminense), Martin Braithwaite (Grêmio), Kaio Jorge (Cruzeiro), Deyverson (Fortaleza), Luciano (São Paulo), Pedro (Flamengo), Yuri Alberto (Corinthians) e Tiquinho Soares (Santos), que deveriam ser classificados nas categorias "Melhor", "Grande Nome", "Bom", "Médio" e "Bagre".
Menos empolgado que o colega de bancada, o apresentador JP Sombra se recusou a colocar o atacante do Palmeiras na categoria "Grande Nome".
- O cara tem 32 jogos e cinco gols. Vitor Roque não pode estar em "Grande Nome" - afirmou.
Números de Vitor Roque na temporada
Brasileirão
16 jogos (10 titular)
4 gols
0 assistências
Libertadores
4 jogos
1 gol
0 assistências
Copa do Brasil
4 jogos
0 gols
0 assistências
Mundial de Clubes
5 jogos
0 gols
0 assistências
Paulistão
3 jogos
0 gols
0 assistências
