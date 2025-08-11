Cléber Machado analisa fala de Abel Ferreira em coletiva no Palmeiras: ‘Sentiu’
Treinador comentou sobre atual momento no Alviverde
O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, no último domingo (10), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o treinador Abel Ferreira desabafou sobre as recentes críticas sofridos por parte da torcida e chegou a declarar que é "um ator". A fala chamou atenção do narrador Cléber Machado.
Durante o programa "Esporte Record", o locutor destacou que o treinador não está ainda sabendo lidar com as críticas após a eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde o resultado, parte dos torcedores do Palmeiras passaram a pedir a demissão do técnico.
- Eu acho que o Abel Ferreira tomou uma pancada na quarta-feira, acho que o impacto bateu no Abel. Não sei o que vai acontecer com o futuro do Abel, mas acho que ele sentiu. E essa reação de falar "eu sou um ator", me dá a impressão que ele quis dizer: "As vezes eu pego pesado na entrevista, como diria Cazuza, faz parte do meu show" - disse o narrador, antes de completar.
- Um dia alguém vaiou o Messi. Claro, hoje temos megafones que falam e o som se propaga. Eu não estou discutindo vaiar o time depois da derrota, criticar o momento, isso é outra história. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, e a torcida xingou, vaiou, protestou… O Abel vai ficar provavelmente impactado, mas aconteceu - completou.
Protestos no Palmeiras
As manifestações contra o atual momento do clube alviverde começaram na última quarta-feira (6). Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, e assim, se despediu da disputa do título da Copa do Brasil, nas oitavas de final.
A eliminação revoltou parte dos torcedores do clube. Ainda no estádio, antes do apito final do dérbi, já foi possível ouvir protestos nas arquibancadas. Posteriormente, faixas foram exibidas nos arredores das dependências do clube pedindo mudanças. Manifestações mais radicais protagonizaram até atos de depredação.
Vitória sobre o Ceará
Mediante a protestos, o triunfo do Alviverde na 19ª rodada do Brasileirão aconteceu de virada. Após um primeiro tempo sem gols, o Alvinegro abriu o placar logo no retorno do intervalo. O cronômetro marcava seis minutos da segunda etapa, quando Lourenço balançou as redes do Allianz Parque.
Atrás do placar, a equipe de Abel Ferreira se lançou ao ataque. A reviravolta começou com Flaco López, que marcou de pênalti, aos 22 minutos. O nome da virada foi Vitor Roque, que voltou a marcar pelo Palmeiras dois minutos depois do primeiro gol. A ação do camisa 9 garantiu a vitória para a equipe.
Com o resultado, o Alviverde alcançou a maraca de 36 pontos na tabela do Brasileirão, e assim, permanceceu na terceira colocação. A diferença para o Cruzeiro, atual vice-líder, diminuiu para um ponto, devido a derrota do clube celeste para o Santos na rodada. O Flamengo segue na ponta da tabela com 40 pontos.
