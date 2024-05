Veiga jogador do Palmeiras lamenta durante partida contra o Botafogo-SP no estadio Santa Cruz pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Calil/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras enfrentou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da da classificação, o empate não foi visto com bons olhos e a atuação do time paulista não agradou nenhum pouco os jornalistas da TNT Sports, que criticaram muito o time de Abel Ferreira.

- O Palmeiras de novo é preocupante. O time não tá legal não. Tem algumas responsabilidades, claro, do Abel, mas tecnicamente tem muita gente abaixo - atacou Mauro Beting, um dos jornalistas considerados símbolo da torcida alviverde.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante a partida contra o Botafogo-SP. (Foto: Thiago Calil/AGIF)

O jornalista criticou a atuação do time. Para ele faltou dinamismo, intensidade e agressividade do time de Abel.

- O jogo não teve nada, ontem não aconteceu absolutamente nada o jogo todo - completou Mauro sobre a partida.

Os comentarios sobre a atuação do Palmeiras foram feitas durante o De Placa desta sexta-feira (24). (Foto: Reprodução/Youtube)

Taynah Espinoza, apresentadora do programa De Placa, concordou com Mauro e disse que os bons resultados que o time tem alcançado, não condizem com as atuações em campo.

- A sensação que eu tenho é que o Palmeiras tá sem sal… em vários jogos da temporada o Palmeiras esteve muito lento - disse Taynah.

- Esse ano o Palmeiras fez resultados em jogos importantes, mas se a gente pegar o ano inteiro, não são muitos os jogos de boas atuações do Palmeiras - completou.

Um dos principais alvos da torcida e da imprensa nos últimos jogos do Palmeiras tem sido Raphael Veiga. Este ano, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, Veiga ainda não marcou nenhum gol e não serviu nenhuma assistência. O jogador que só balançou as redes na Libertadores não agradou a jornalista Giovanna Kill que disparou sobre o jogador:

