Denílson questiona postura de Abel Ferreira e diz como o técnico deveria agir

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 18:06 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Denílson criticou a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira na última quinta-feira (23), após Botafogo-SP x Palmeiras, pela Copa do Brasil. O comentarista do "Jogo Aberto" disse que o português deveria ter explicado de forma mais clara a situação envolvendo o suposto pré-contrato com o Al-Sadd, do Qatar.

- Falou muita coisa e na verdade não falou nada, enrolou, enrolou, falou que "são duas verdades, vocês escolhem", encheu linguiça, ninguém entendeu nada. Não falou se assinou ou não assinou o pré-contrato, que é o que todo mundo queria saber - disse Denílson, que sugeriu para Abel o que o técnico deveria ter falado.

- Às vezes, fica muito mais bonito sentar e falar: "Poxa, naquele momento eu assinei, me arrependi, me seduzi pela questão financeira, mas o Palmeiras me deu visibilidade, ganhei títulos e sou feliz aqui". Parte da imprensa criticaria, mas pelo menos falou a verdade. Não gostei da coletiva dele ontem - completou o ex-jogador.

Segundo a TNT Sports, Abel Ferreira teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, no ano passado, para assumir o time do Qatar em 2024. O clube qatari teria entrado com ação na Fifa contra o técnico. Na reta final da última temporada, o português fez mistério sobre sua permanência no Palmeiras, mas renovou até 2025.