Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 23/05/2024 - 21:59 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira falou publicamente pela primeira vez sobre o suposto pré-contrato assinado para deixar o Palmeiras e acertar com o Al-Sadd, do Qatar. Em tom duro, o português se esquivou do tema em específico, garantiu que fica no Verdão até o fim de 2025 e ressaltou o orgulho de treinar a equipe paulista.

O clube move uma ação na Fifa em razão do treinador supostamente ter descumprido um acordo firmado na reta final do ano passado.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Thiago Calil/AGIF)

Estou aqui com muito orgulho e não vou falar mais sobre esse assunto. Há meses foi bater na mesma tecla. Continuo aqui e, se tudo correr normalmente, fico até 2025, que é o contrato que tenho. Muito obrigado aos torcedores pelo apoio e carinho. Sobre este assunto não falo mais - disse Abel Ferreira, após classificação na Copa do Brasil diante do Botafogo-SP.

Na reta final da última temporada, Abel Ferreira fez mistério até a última rodada do Brasileirão, sobre sua permanência no Palmeiras. Havia o interesse do Al-Sadd, mas o treinador ficou e renovou seu contrato até o fim de 2025.

A presidente Leila Pereira ainda deseja mantê-lo até o fim de seu possível segundo mandato. Ela será candidata à reeleição no fim deste ano, é favorita para vencer o pleito e deve ficar no cargo até 2027.

VEJA A FALA DE ABEL FERREIRA SOBRE O ASSUNTO NA ÍNTEGRA:

— Vou fazer uma declaração breve. Esperei até hoje para falar com vocês com olhos nos olhos. Minha carreira como treinador é um livro aberto, que tem capítulos. Capítulos de vitórias, frustrações. Duas ou três paginas eu rasgaria. Mas com certeza é um livro genuíno. Gostaria de acrescentar que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. Quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras e, até hoje, quero dizer bem alto… Não vou alterar uma vírgula do que disse há meses. Estou no Palmeiras e sou treinador do Palmeiras. É bom, um orgulho. O capitão do meu destino me trouxe ao Palmeiras. Já ganhamos esse ano e se Deus quiser, vamos continuar ganhando. Estou onde quero estar e querem que eu esteja.

Gostaria de dizer muito mais. De vos dizer o que vai na alma e no coração. Muita coisa foi dita, não só agora, e sempre disse o mesmo: sou treinador do Palmeiras. Estou aqui com muito orgulho e não vou falar mais sobre esse assunto. Há meses foi bater na mesma tecla. Continuo aqui e, se tudo correr normalmente, fico até 2025, que é o contrato que tenho. Muito obrigado aos torcedores pelo apoio e carinho. Sobre este assunto não falo mais.