Murilo surge como opção em momento de reafirmação do Palmeiras na temporada
Zagueiro pode ser a peça-chave para fortalecer a defesa
O Palmeiras retorna aos gramados na quinta-feira (14), quando enfrentará o Universitario-PER, às 21h30 (horário de Brasília), em Lima (Peru), pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Em busca de retomar o bom desempenho na temporada, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o zagueiro Murilo, que esteve no banco na última partida contra o Ceará.
Murilo não atua desde 26 de junho, na partida contra o Inter Miami, pelo Mundial de Clubes. Logo no início daquele confronto, o defensor sentiu um incômodo na coxa durante o lance que resultou no primeiro gol adversário, precisando ser substituído por Bruno Fuchs, que então formou a zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez.
A situação se complica ainda mais, já que Fuchs também sofreu uma lesão recentemente, complicando a formação da defesa para Abel Ferreira. Micael ganhou oportunidades, mas tem alternado atuações irregulares. No banco, a alternativa tem sido o jovem Benedetti.
Além da ausência do camisa 26, o time perde o entrosamento da dupla titular, que acumulou convocações para suas seleções durante esse período. Enquanto Gustavo Gómez é presença constante na seleção paraguaia, Murilo passou a integrar a rotação da Seleção Brasileira, participando de amistosos recentemente.
Em 2025, a presença de Murilo tem sido sinônimo de solidez defensiva para o Palmeiras. Com o zagueiro em campo, a equipe disputou 23 partidas, conquistando 13 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas, com aproveitamento de 68%. O sistema defensivo se destacou ao sofrer apenas 12 gols, média de 0,5 por jogo, e registrar 13 partidas sem ser vazado, o que representa 57% dos compromissos.
Quando Murilo não esteve à disposição, o desempenho do Palmeiras manteve o mesmo aproveitamento em pontos, mas apresentou maior vulnerabilidade na defesa. Foram 25 jogos sem o zagueiro, com 16 vitórias, três empates e seis derrotas, também somando 68% de aproveitamento. Nesses compromissos, o time sofreu 25 gols, média de 1 por partida, e conseguiu sair de campo sem sofrer gols em apenas nove ocasiões, o equivalente a 36% dos confrontos.
Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras só não sofreu gols em duas partidas: nas vitórias contra Botafogo (Mundial) e Grêmio (Brasileirão). O retorno do zagueiro pode ajudar o time a colocar o setor defensivo novamente nos trilhos.
Veja os números do zagueiro Murilo:
Murilo em 2025
- 23 jogos (22 titular)
- 2 gols
- 1 grande chance criada
- 9 passes decisivos (0.4 por jogo)
- 60% de acerto nos passes longos
- 1.2 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 3.3 cortes por jogo
- 59% de eficiência nos duelos (68% nos aéreos)
- 8 dribles sofridos (0.4 por jogo)
- 29 faltas (1.3 por jogo)
- 6 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.17
Murilo pelo Palmeiras
- 176 jogos (171 titular)
- 20 gols
- 5 assistências
- 0.3 passes decisivos por jogo
- 63% de acerto nos passes longos
- 1.2 desarmes por jogo
- 1.1 interceptações por jogo
- 3.5 cortes por jogo
- 58% de eficiência nos duelos (67% nos aéreos)
- 0.4 dribles sofridos por jogo
- 1.2 faltas por jogo
- 0.2 cartões amarelos por jogo
- Nota Sofascore 7.17
