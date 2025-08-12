O Palmeiras retorna aos gramados na quinta-feira (14), quando enfrentará o Universitario-PER, às 21h30 (horário de Brasília), em Lima (Peru), pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Em busca de retomar o bom desempenho na temporada, o técnico Abel Ferreira poderá contar com o zagueiro Murilo, que esteve no banco na última partida contra o Ceará.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Murilo não atua desde 26 de junho, na partida contra o Inter Miami, pelo Mundial de Clubes. Logo no início daquele confronto, o defensor sentiu um incômodo na coxa durante o lance que resultou no primeiro gol adversário, precisando ser substituído por Bruno Fuchs, que então formou a zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez.

A situação se complica ainda mais, já que Fuchs também sofreu uma lesão recentemente, complicando a formação da defesa para Abel Ferreira. Micael ganhou oportunidades, mas tem alternado atuações irregulares. No banco, a alternativa tem sido o jovem Benedetti.

continua após a publicidade

Além da ausência do camisa 26, o time perde o entrosamento da dupla titular, que acumulou convocações para suas seleções durante esse período. Enquanto Gustavo Gómez é presença constante na seleção paraguaia, Murilo passou a integrar a rotação da Seleção Brasileira, participando de amistosos recentemente.

Em 2025, a presença de Murilo tem sido sinônimo de solidez defensiva para o Palmeiras. Com o zagueiro em campo, a equipe disputou 23 partidas, conquistando 13 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas, com aproveitamento de 68%. O sistema defensivo se destacou ao sofrer apenas 12 gols, média de 0,5 por jogo, e registrar 13 partidas sem ser vazado, o que representa 57% dos compromissos.

continua após a publicidade

Quando Murilo não esteve à disposição, o desempenho do Palmeiras manteve o mesmo aproveitamento em pontos, mas apresentou maior vulnerabilidade na defesa. Foram 25 jogos sem o zagueiro, com 16 vitórias, três empates e seis derrotas, também somando 68% de aproveitamento. Nesses compromissos, o time sofreu 25 gols, média de 1 por partida, e conseguiu sair de campo sem sofrer gols em apenas nove ocasiões, o equivalente a 36% dos confrontos.

Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras só não sofreu gols em duas partidas: nas vitórias contra Botafogo (Mundial) e Grêmio (Brasileirão). O retorno do zagueiro pode ajudar o time a colocar o setor defensivo novamente nos trilhos.

Palmeiras busca retomar a solidez defensiva com possível volta de Murilo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja os números do zagueiro Murilo:

Murilo em 2025

23 jogos (22 titular) 2 gols 1 grande chance criada 9 passes decisivos (0.4 por jogo) 60% de acerto nos passes longos 1.2 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 3.3 cortes por jogo 59% de eficiência nos duelos (68% nos aéreos) 8 dribles sofridos (0.4 por jogo) 29 faltas (1.3 por jogo) 6 cartões amarelos Nota Sofascore 7.17

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Murilo pelo Palmeiras