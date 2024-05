Abel Ferreira manda recado para Chelsea após venda de Estêvão, do Palmeiras

Estevão foi determinante para classificação do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 24/05/2024 - 11:51 • São Paulo

Praticamente acertado com o Chelsea, o menino Estevão foi titular do Palmeiras mais uma vez no empate diante do Botafogo-SP por 0 a 0, no jogo que garantiu o Verdão na próxima fase da Copa do Brasil 2024.

Ao final da partida, Abel Ferreira aproveitou a sua coletiva para dar um recado ao time inglês, que deve fazer a maior transferência da história do futebol brasileiro para ter o futebol da joia de 17 anos.

- O que eu posso mais dizer? Em um ano só, Endrick para o Real Madrid e Estevão para o Chelsea, apesar de que ninguém me confirmou nada, sou sincero. Espero que ninguém saia mais e que o Chelsea não leve mais ninguém, nos deixem em paz - disse Abel Ferreira.

Estevão foi determinante para a classificação do Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil, uma vez que fez o gol que garantiu a vantagem do empate em Ribeirão Preto, no último minuto, no jogo de ida, no Allianz Parque.

Estevão deve ficar no Palmeiras até o Mundial de Clubes de 2025, que será realizado no meio do próximo ano, e só depois deve se apresentar ao Chelsea, clube inglês onde a cria alviverde defenderá por sete temporadas.