Anderson Barros analisa problemas do Palmeiras e comenta futuro de Abel

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, apontou a reformulação do elenco na última janela de transferências como um dos principais fatores para o baixo desempenho da equipe na temporada, especialmente no setor ofensivo.

Vitor Roque e Facundo Torres assumiram vagas no time titular ao lado de Estêvão, enquanto Paulinho, segunda maior contratação da história do clube, segue em transição física e deve ficar à disposição da comissão técnica nas próximas semanas.

– Saíram nove atletas e chegaram sete novos no elenco, e uma particularidade muito importante, o Palmeiras promoveu cinco atletas novos da base. E quando faz isso, além do perfil de contratações, precisamos entender que é uma equipe em construção, está amadurecendo – afirmou Barros, em entrevista ao "Ge".

Dos cinco jovens da base citados pelo diretor, Benedetti e Thalys foram os que mais vezes atuaram como titulares, com quatro e três jogos, respectivamente. Allan e Luighi também aparecem eventualmente no banco de reservas, enquanto Figueiredo se recupera de grave lesão no joelho.

– Entendemos a ansiedade do torcedor, eles querem que a gente vença o tempo todo, e nós também. Mas existem processos e se abrirmos mão, podemos pagar um preço alto – completou.

Anderson Barros e Leila Pereira trabalham para ampliar o contrato de Abel Ferreira no Palmeiras (Foto: Cesar Greco)

Futuro de Abel Ferreira no Palmeiras

Treinador mais vitorioso da história do Palmeiras ao lado de Osvaldo Brandão, com dez títulos, Abel Ferreira caminha para sua quinta temporada completa no comando da equipe. Seu contrato, no entanto, é válido apenas até dezembro de 2025.

A intenção da diretoria alviverde, porém, é manter o treinador no clube pelo menos até dezembro de 2027, data que marca o fim do mandato da presidente Leila Pereira, reeleita em novembro do ano passado.

– O Abel é peça fundamental no processo (…) Quando encaramos uma quinta temporada, sempre há desgastes, há dificuldades por este convívio. Mas nós, da diretoria, da comissão técnica, funcionários, atletas, temos muito claro o que queremos, buscar incessantemente cada resultado. O Palmeiras vai disputar um Mundial fruto de tudo que foi construído.

– O Abel sabe o que nós pensamos, o que a senhora presidente pensa da continuidade dele e vamos conversar no momento oportuno, que a gente entende ser o melhor para as partes – finalizou.