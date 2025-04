Estreias do Palmeiras na Libertadores: veja retrospecto

O Palmeiras é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro na Copa Libertadores, com participações frequentes e campanhas de destaque desde sua estreia em 1961. O Verdão já levantou a taça em três ocasiões (1999, 2020 e 2021), e cada caminhada rumo ao título começou com um jogo que define o tom da campanha. Relembrar as estreias palmeirenses no torneio é também revisitar momentos importantes da sua rica história continental. O Lance! relembra todas as estreias do Palmeiras na Libertadores.

Palmeiras em estreias da Libertadores

Na estreia de 1961, o Palmeiras enfrentou o Independiente em Avellaneda, na Argentina. Mesmo fora de casa, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols de Gildo e Zequinha, diante de mais de 25 mil torcedores. Foi uma estreia emblemática e histórica, que demonstrou a força do time brasileiro em solo estrangeiro.

Em 1968, o Palmeiras estreou contra o Náutico, no Recife, e voltou a vencer como visitante, com um sonoro 3 a 1. Tupãzinho e Ademir marcaram para o Verdão, que começava mais uma campanha com autoridade. Já em 1971, jogando em casa, o time sofreu uma rara derrota por 2 a 0 para o Fluminense, sendo esse um dos poucos tropeços em estreias como mandante.

O Verdão somou vitórias importantes ao longo das décadas. Em 1973, superou o Botafogo por 3 a 2 no Palestra Itália; em 1979, fez 4 a 2 no Alianza Lima, no Peru; e em 1994, venceu o Cruzeiro por 2 a 0 em casa. O histórico de boas estreias consolidou-se especialmente nos anos 1990 e 2000, quando o clube retornou com força ao cenário internacional.

Na Libertadores de 1999, ano do seu primeiro título, o Palmeiras estreou vencendo o Corinthians por 1 a 0, em um clássico que já anunciava a grande campanha que viria. Em 2000, aplicou 4 a 0 no The Strongest na primeira rodada. Nos anos seguintes, manteve um bom desempenho em estreias, como em 2001 (2 a 1 sobre a Universidad de Chile) e em 2013 (2 a 1 no Sporting Cristal).

Nos títulos mais recentes, o padrão se manteve. Em 2020, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo bateu o Tigre por 2 a 0 na Argentina. Em 2021, derrotou o Universitario por 3 a 2 em Lima. Já em 2022, a estreia foi um verdadeiro atropelo: 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, fora de casa.

A estreia de 2024, por sua vez, foi um empate fora de casa por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina. Em um jogo equilibrado, o Palmeiras mostrou maturidade, segurando um resultado importante que dá tranquilidade para o restante da fase de grupos.

Resumo das estreias do Verdão na Libertadores

Veja abaixo a lista completa das estreias do Palmeiras na Libertadores:

1961 – Independiente 0 x 2 Palmeiras 1968 – Náutico 1 x 3 Palmeiras 1971 – Palmeiras 0 x 2 Fluminense 1973 – Palmeiras 3 x 2 Botafogo 1974 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras 1979 – Alianza Lima 2 x 4 Palmeiras 1994 – Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro 1995 – Palmeiras 3 x 2 Grêmio 1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians 2000 – Palmeiras 4 x 0 The Strongest 2001 – Palmeiras 2 x 1 Universidad de Chile 2005 – Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras 2006 – Cerro Porteño 0 x 0 Palmeiras 2009 – LDU Quito 3 x 2 Palmeiras 2013 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal 2016 – River Plate (URU) 2 x 2 Palmeiras 2017 – Atlético Tucumán 1 x 1 Palmeiras 2018 – Junior Barranquilla 0 x 3 Palmeiras 2019 – Junior Barranquilla 0 x 2 Palmeiras 2020 – Tigre 0 x 2 Palmeiras 2021 – Universitario 2 x 3 Palmeiras 2022 – Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras 2023 – Bolívar 3 x 1 Palmeiras 2024 – San Lorenzo 1 x 1 Palmeiras

Desempenho geral em estreias

Vitórias: 13 Empates: 7 Derrotas: 4 Gols marcados: 43 Gols sofridos: 30

Ao longo de mais de seis décadas de participações na Libertadores, o Palmeiras construiu um histórico sólido em suas estreias. As vitórias fora de casa, em especial, mostram a força e a tradição do clube no cenário continental. Seja em campanhas que terminaram em título ou não, o Verdão costuma entrar na competição com intensidade e foco, características que ajudam a explicar seu protagonismo recente na América do Sul.