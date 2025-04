Palmeiras tem arrecadação inferior à de Flamengo, São Paulo e outros 3 rivais na Libertadores

O Palmeiras inicia a atual edição da Copa Libertadores com o objetivo de superar a premiação arrecadada na última temporada, quando foi eliminado pelo Botafogo, que se sagrou campeão, ainda nas oitavas de final.

+ Palmeiras apresenta balanço e detalha valores de contratações na janela

No total, o clube embolsou R$ 8,2 milhões da Conmebol pela participação na edição passada, valor que, na cotação atual, equivale a cerca de R$ 46 milhões — montante abaixo do previsto pela diretoria no orçamento esportivo do ano.

Entre os clubes brasileiros, o Palmeiras ficou atrás de Flamengo, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense em premiações, superando apenas Grêmio e Red Bull Bragantino, este último eliminado ainda na fase preliminar.

O Palmeiras trabalha dentro e fora de campo para superar os valores arrecadados na edição de 2024 da Libertadores e tem como meta chegar, pelo menos, às quartas de final da competição.

Cabeça de chave do Grupo G, o Verdão terá pela frente Sporting Cristal, do Peru, Cerro Porteño, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia, na fase de grupos. A estreia acontece na noite desta quinta-feira (3), contra o clube peruano, às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima.

Palmeiras foi eliminado pelo campeão Botafogo nas oitavas de final da última edição da Copa Libertadores (Photo by: NELSON ALMEIDA / AFP)

Valores recebidos pelo Palmeiras na Libertadores 2024

Bilheteria: 2,686 milhões de dólares (R$ 15,26 milhões)

2,686 milhões de dólares (R$ 15,26 milhões) Premiação esportiva: 1,32 milhão de dólares (R$ 7,5 milhões)

1,32 milhão de dólares (R$ 7,5 milhões) Participação na competição: 4,25 milhões de dólares (R$ 24,15 milhões)

Total: 8.25 milhões de dólares (R$ 46,8 milhões)

Premiação dos clube brasileiros na Libertadores 2024