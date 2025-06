Liderança, gols e magia: Messi comanda o Inter Miami rumo à classificação no Mundial

Eleito oito vezes o melhor jogador do mundo, Lionel Messi entrou no Mundial de Clubes ciente de que a competição seria uma das últimas oportunidades para brilhar no cenário internacional. O camisa 10 tem sido o motor criativo e técnico do Inter Miami. No empate sem gols diante do Al Ahly, apesar da forte marcação, Messi esteve perto de decidir o jogo nos acréscimos com uma finalização perigosa que obrigou o goleiro El Shenawy a fazer grande defesa.

continua após a publicidade

Messi decide, Inter Miami vira sobre o Porto e fica perto da classificação no Mundial

No segundo compromisso, diante do Porto, Messi assumiu de vez o protagonismo e liderou o Inter Miami a uma vitória histórica por 2 a 1. Foi dele o gol decisivo, um belo chute de falta que virou o placar no início do segundo tempo. Antes de cobrar, ouviu os gritos da torcida que entoava seu nome, demonstrando a sintonia entre jogador e público em uma competição de escala mundial.

Messi exalta virada do Inter Miami e projeta jogo com o Palmeiras: ‘muito complicado’

Ao longo dos 90 minutos do jogo contra o Al Alhy, apresentou um desempenho consistente, com 74% de aproveitamento nos passes e dois passes decisivos que poderiam ter resultado em gol. Finalizou cinco vezes, com duas delas indo na direção do gol, completou três dribles em quatro tentativas, recuperou a bola com dois desarmes e sofreu três faltas. Mesmo em um duelo truncado, foi um dos poucos jogadores capazes de criar desequilíbrios e deixou Luis Suárez em condições claras de marcar em duas oportunidades, mas o companheiro uruguaio não conseguiu aproveitar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já na partida diante do Porto, esteve envolvido em 70 ações com a bola, acertou 43 dos 56 passes que tentou, alcançando 77% de precisão, e criou duas chances claras com passes decisivos. Além do gol, testou o goleiro Cláudio Ramos com uma de suas duas finalizações, completou dois dos três dribles que tentou, venceu seis dos nove duelos disputados e ainda contribuiu com um desarme e três faltas sofridas. Sua liderança ficou evidente não apenas pela técnica, mas também pela postura em campo, incentivando os companheiros e controlando o ritmo do jogo quando necessário.

Sua capacidade de tomar decisões rápidas e inteligentes segue sendo uma das maiores armas do Inter Miami, que agora, após os dois primeiros jogos, se mantém vivo na luta por uma vaga na fase decisiva do torneio. Com quatro pontos, o time norte-americano tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas ocupa a segunda posição do Grupo A pelos critérios de desempate. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam na segunda-feira (22), para decidir os rumos da chave. Empate entre os times classifica Palmeiras e Inter Miami para as oitavas de final. Se isso acontecer, Messi poderá continuar mostrando que ainda tem gás para disputar os grandes jogos do futebol mundial.

continua após a publicidade