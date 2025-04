Palmeiras apresenta balanço e detalha valores de contratações na janela

O Palmeiras divulgou nesta semana o balanço financeiro e detalhou os gastos com contratações na última janela de transferências. Ao todo, sete jogadores chegaram para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira, sendo seis em definitivo e Bruno Fuchs por empréstimo.

Entre as principais aquisições, Paulinho desembarcou na Academia de Futebol em uma operação que custou R$ 161,2 milhões ao clube. Já Facundo Torres, ex-Orlando City, foi contratado por R$ 89,1 milhões. Ambas as negociações foram concluídas ainda em dezembro e, por isso, foram registradas no balanço de 2023.

No caso de Paulinho, apesar de o Palmeiras ter acertado sua compra por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação da época), a transação envolveu a cessão de 60% dos direitos econômicos de Gabriel Menino e do jovem Patrick ao Atlético-MG. Com isso, o custo total da operação chegou a aproximadamente R$ 160 milhões.

Os 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) investidos em Facundo Torres, por sua vez, correspondem apenas à compra dos direitos econômicos do jogador. Os outros R$ 17 milhões estão atrelados a luvas e metas previstas no acordo entre as partes.

Vitor Roque foi uma das sete contratações do Palmeiras na última janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras bate recorde em contratações

O Palmeiras desembolsou pouco menos de meio bilhão de reais em sete contratações na última janela de transferências. O principal destaque foi Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona e custou 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões), além de possíveis bonificações por metas esportivas.

As transferências de Roque, Emiliano Martínez, Micael e Lucas Evangelista serão registradas no balanço financeiro de 2025, já que foram concluídas neste ano. Os valores das negociações serão pagos de forma parcelada nas próximas temporadas.

Por estar emprestado pelo Atlético-MG até dezembro deste ano, o Palmeiras não teve custos com a chegada de Bruno Fuchs e será responsável apenas pelo pagamento dos salários do zagueiro.